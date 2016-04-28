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ولي العهد: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم.. وسنخفِّض ضريبة القيمة المضافة خلال 5 سنوات

"الجهني": ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي

قالت لـ"سبق" إن هذه الأصوات المضللة هدفها التشويه ولا تجد لها منبرًا سوى قنوات الأعداء

أوضحت الكاتبة الصحفية الدكتورة أريج الجهني لـ"سبق" أن سمو ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي، بتأكيده الالتزام بدستور السعودية (القرآن والسنة) والنظام الأساسي للحكم، وتطبيقه على أفضل وجه بمفهوم واسع، يشمل الجميع.

وأضافت بأن هذا التصريح جاء في ذكرى مرور خمس سنوات لانطلاق رؤية 2030، وهو توقيت مهم وحازم؛ ليقطع الطريق بالفعل أمام المدلسين الذين في الغالب يكونون من جهات خارجية حاقدة، أو لهم أجندة معادية للوطن.

وأبانت أننا نعلم أن دستور السعودية هو القرآن والسنة، لكن توجد أصوات مضللة، تخفت فترة، وترتفع فترة؛ بهدف تشويه الرؤية، ولا تجد لها منبرًا سوى قنوات الأعداء، ولا يحتفي بها أحد غير هؤلاء الأعداء.

وأشارت "الجهني" إلى أن ثقة المواطن السعودي بقادته وإيمانه بهذه الرؤية خير محفز لوضع الأمور في نصابها، ومنع المساومات المشبوهة؛ فهويتنا قوية ولا تهتز.

واختتمت بأن انفتاح الاقتصاد السعودي لم يأتِ إلا على أساس اجتماعي رصين وثابت، ووعي يؤكد ثقة المواطنين من جهة، وثقة الدولة بالشعب من جهة أخرى. وهذه الحالة الفريدة التي ننعم بها من نعم الله -عز وجل- تعزيز للأمن الاجتماعي والتلاحم بين الشعب وقادته.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي
سبق

أوضحت الكاتبة الصحفية الدكتورة أريج الجهني لـ"سبق" أن سمو ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي، بتأكيده الالتزام بدستور السعودية (القرآن والسنة) والنظام الأساسي للحكم، وتطبيقه على أفضل وجه بمفهوم واسع، يشمل الجميع.

وأضافت بأن هذا التصريح جاء في ذكرى مرور خمس سنوات لانطلاق رؤية 2030، وهو توقيت مهم وحازم؛ ليقطع الطريق بالفعل أمام المدلسين الذين في الغالب يكونون من جهات خارجية حاقدة، أو لهم أجندة معادية للوطن.

وأبانت أننا نعلم أن دستور السعودية هو القرآن والسنة، لكن توجد أصوات مضللة، تخفت فترة، وترتفع فترة؛ بهدف تشويه الرؤية، ولا تجد لها منبرًا سوى قنوات الأعداء، ولا يحتفي بها أحد غير هؤلاء الأعداء.

وأشارت "الجهني" إلى أن ثقة المواطن السعودي بقادته وإيمانه بهذه الرؤية خير محفز لوضع الأمور في نصابها، ومنع المساومات المشبوهة؛ فهويتنا قوية ولا تهتز.

واختتمت بأن انفتاح الاقتصاد السعودي لم يأتِ إلا على أساس اجتماعي رصين وثابت، ووعي يؤكد ثقة المواطنين من جهة، وثقة الدولة بالشعب من جهة أخرى. وهذه الحالة الفريدة التي ننعم بها من نعم الله -عز وجل- تعزيز للأمن الاجتماعي والتلاحم بين الشعب وقادته.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
01:52 AM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:46 AM

"الجهني": ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي

قالت لـ"سبق" إن هذه الأصوات المضللة هدفها التشويه ولا تجد لها منبرًا سوى قنوات الأعداء

A A A
زيد الخمشي - الرياض
6
2,159

أوضحت الكاتبة الصحفية الدكتورة أريج الجهني لـ"سبق" أن سمو ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي، بتأكيده الالتزام بدستور السعودية (القرآن والسنة) والنظام الأساسي للحكم، وتطبيقه على أفضل وجه بمفهوم واسع، يشمل الجميع.

وأضافت بأن هذا التصريح جاء في ذكرى مرور خمس سنوات لانطلاق رؤية 2030، وهو توقيت مهم وحازم؛ ليقطع الطريق بالفعل أمام المدلسين الذين في الغالب يكونون من جهات خارجية حاقدة، أو لهم أجندة معادية للوطن.

وأبانت أننا نعلم أن دستور السعودية هو القرآن والسنة، لكن توجد أصوات مضللة، تخفت فترة، وترتفع فترة؛ بهدف تشويه الرؤية، ولا تجد لها منبرًا سوى قنوات الأعداء، ولا يحتفي بها أحد غير هؤلاء الأعداء.

وأشارت "الجهني" إلى أن ثقة المواطن السعودي بقادته وإيمانه بهذه الرؤية خير محفز لوضع الأمور في نصابها، ومنع المساومات المشبوهة؛ فهويتنا قوية ولا تهتز.

واختتمت بأن انفتاح الاقتصاد السعودي لم يأتِ إلا على أساس اجتماعي رصين وثابت، ووعي يؤكد ثقة المواطنين من جهة، وثقة الدولة بالشعب من جهة أخرى. وهذه الحالة الفريدة التي ننعم بها من نعم الله -عز وجل- تعزيز للأمن الاجتماعي والتلاحم بين الشعب وقادته.

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