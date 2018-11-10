"المسابقات": إقامة مباريات مسابقتي كأس الملك والدوري أثناء كأس آسيا

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين وأنديتها، إقامة عدد من جولات وأدوار مباريات مسابقتي كأس خادم الحرميـن الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال استعدادات ومشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا التي ستقام في الإمارات في يناير المقبل، وذلك على النحو

التالي:

أولاً: استمرار إقامة مباريات الجولتين الـ 15 والـ 16 من دوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موعدهما المقرر سابقًا، حيث ستقام الجولة الـ 15 في الفترة من 27 وحتى 29 ديسمبر 2018، والجولة الـ 16 في يومي 10 و11 يناير 2019.

ثانيًا: إقامة مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 1 وحتى 5 يناير 2019، ودور الـ 32 في الفترة من 17 وحتى 20 يناير 2019، ودور الـ 16 في الفترة من 26 وحتى 29 يناير 2019 .

وفي السياق نفسه قررت اللجنة تأجيل مباريات الجولتين الـ 17 والـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقررتين سابقًا خلال الفترة من 17 وحتى 26 يناير 2019، حيث ستقام الجولة الـ 17 خلال الفترة من 3 وحتى 5 فبراير 2019، والجولة الـ 18 يومي 25 و 26 فبراير 2019.

وأوضحت لجنة المسابقات أن مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستتم إعادة جدولتها بما فيها الجولتان الـ 17 والـ 18 بعد سحب قرعة دوري أبطال آسيا المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري في العاصمة كوالالمبور.