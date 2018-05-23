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"وسمية البصري" تحصد الدكتوراه من أمريكا في القيادة التربوية

ارتدت حجابها أثناء حفل التخرُّج ورفعت شكرها لمقام خادم الحرمين وولي العهد

حصلت عضوة هيئة التدريس المبتعثة من جامعة شقراء لدراسة الدكتوراه، الدكتورة وسمية البصري، على درجة الدكتوراه في القيادة التربوية للتعليم العالي من جامعة أجود في مدينة ماديسون بولاية ويسكانسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفعت "البصري" شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللقائمين على برنامج الابتعاث، على ما يقدمونه لأبنائهم الطلاب المبتعثين من دعم متواصل، يسهم -بحول الله- في تنمية الوطن.

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"وسمية البصري" تحصد الدكتوراه من أمريكا في القيادة التربوية
سبق

حصلت عضوة هيئة التدريس المبتعثة من جامعة شقراء لدراسة الدكتوراه، الدكتورة وسمية البصري، على درجة الدكتوراه في القيادة التربوية للتعليم العالي من جامعة أجود في مدينة ماديسون بولاية ويسكانسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفعت "البصري" شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللقائمين على برنامج الابتعاث، على ما يقدمونه لأبنائهم الطلاب المبتعثين من دعم متواصل، يسهم -بحول الله- في تنمية الوطن.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
01:00 AM

"وسمية البصري" تحصد الدكتوراه من أمريكا في القيادة التربوية

ارتدت حجابها أثناء حفل التخرُّج ورفعت شكرها لمقام خادم الحرمين وولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - واشنطن
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حصلت عضوة هيئة التدريس المبتعثة من جامعة شقراء لدراسة الدكتوراه، الدكتورة وسمية البصري، على درجة الدكتوراه في القيادة التربوية للتعليم العالي من جامعة أجود في مدينة ماديسون بولاية ويسكانسون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفعت "البصري" شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللقائمين على برنامج الابتعاث، على ما يقدمونه لأبنائهم الطلاب المبتعثين من دعم متواصل، يسهم -بحول الله- في تنمية الوطن.

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