مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي .. مستفيدًا من خسارة اليونايتد

قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2020 -2021 بعد خسارة جاره وملاحقة مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي ، اليوم الثلاثاء ، بهدفين مقابل هدف على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 36 من البريميرليغ.

وضمن السيتي التتويج بلقب الدوري، قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، حيث توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 70 في المركز الثاني وبفارق 10 نقاط عن المتصدر مان سيتي ، بينما رفع ليستر رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث وتبقى له مباراتان ليختم موسمه.

وسجل أهداف الضيوف كلٌ من لوك توماس 10 والتركي كاجلار سويونكو 66، أما هدف يونايتد الوحيد جاء عن طريق ماسون غرينوود 15.

وهذا اللقب الثالث لمان سيتي في السنوات الأربع الأخيرة مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، علمًا بأنه توج هذا الموسم أيضًا بكأس الرابطة، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة مواطنه تشيلسي في المشهد الأخير.