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جدة .."المودة" تعتمد الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2021م

تستهدف تقديم 165,900 خدمة لـ 52,460 مستفيدًا

اعتمد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2021م وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع الذي انعقد في مقر الجمعية مع تطبيق كل الاحترازات.

عقد الاجتماع بقيادة رئيس مجلس إدارة المودة فيصل السمنودي، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة زهير المرحومي، والمشرف المالي م. فايز الحربي، وأعضاء المجلس د.عبدالله متبولي، د. فيصل المحمادي، أحمد المربعي، خالد الحمدان، خالد قامة، م. هشام الخريجي.

وشكر "السمنودي" في البداية أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل على ما تحقق من إنجازات خلال العام 2020م، وتلا ذلك كلمة لمدير عام الجمعية محمد آل رضي استعرض فيها بنود الاجتماع، من ثم استعرض الفريق الإداري بالجمعية الخطة والمستهدفات والمؤشرات للعام 2021 م.

وقال "السمنودي" ان الجمعية تستهدف في العام 2021م خدمة 52,460 مستفيدًا عبر تقديم 165,900 خدمة وذلك من خلال خطة تنفيذية تتكون من 3 محافظ رئيسة وبرامج عددها 17 وهذه البرامج تتكون من 61 مشروعًا ، كما أن هذه الخطة بها 22 هدفًا إستراتيجيًا ومؤشرات رئيسة يُقدّر عددها بـ 418 مؤشرًا.

وأوضح أن المحفظة الأولى هي محفظة صناعة الأثر الاجتماعي التي تحتوي على 7 برامج تنموية وبها 28 مشروعًا وبرامجها هي برنامج اطمئن للإرشاد الأسري وفض النزاعات، وبرنامج مهارة وهي أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، وبرنامج حماية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر مركز الحماية الأسرية، وبرنامج شمل بالشراكة مع وزارة العدل عبر مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، وبرنامج الحياة عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وبرنامج مؤشر لتصميم السياسات والبحوث الأسرية، وبرنامج إدراك للتوعية وتعزيز القيم الأسرية. كما تحتوي هذه المحفظة على 212 مؤشر أداء وتحتوي هذه المحفظة على 11 دراسة وسيتم تقديم 309 دورات تدريبية.

وقال إن المحفظة الثانية هي محفظة الاستثمار الاجتماعي وتحتوي على 4 برامج يتم من خلالها تقديم 8 مشروعات، وهي برنامج كفاءة وهو مركز التطوير المهني للمختصين في مجال الأسرة، وبرنامج قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة التي تتميز بتقديم هذا البرنامج، وبرنامج معرفة للتميز والابتكار الأسري، وبرنامج اعتماد لمشروعات المنافسة الحكومية. والمحفظة الثالثة هي محفظة الاستدامة وتحتوي على 6 برامج يتم من خلالها تقديم 25 مشروعًا وبها 140 مؤشر أداء وبرامجها هي استدامة بيئة العمل، واستدامة التميز المؤسسي، واستدامة بناء الثقة وتعزيز الصورة الذهنية، واستدامة تنمية الموارد المالية، واستدامة كفاءة الإنفاق، واستدامة التحول الرقمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .."المودة" تعتمد الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2021م
سبق

اعتمد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2021م وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع الذي انعقد في مقر الجمعية مع تطبيق كل الاحترازات.

عقد الاجتماع بقيادة رئيس مجلس إدارة المودة فيصل السمنودي، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة زهير المرحومي، والمشرف المالي م. فايز الحربي، وأعضاء المجلس د.عبدالله متبولي، د. فيصل المحمادي، أحمد المربعي، خالد الحمدان، خالد قامة، م. هشام الخريجي.

وشكر "السمنودي" في البداية أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل على ما تحقق من إنجازات خلال العام 2020م، وتلا ذلك كلمة لمدير عام الجمعية محمد آل رضي استعرض فيها بنود الاجتماع، من ثم استعرض الفريق الإداري بالجمعية الخطة والمستهدفات والمؤشرات للعام 2021 م.

وقال "السمنودي" ان الجمعية تستهدف في العام 2021م خدمة 52,460 مستفيدًا عبر تقديم 165,900 خدمة وذلك من خلال خطة تنفيذية تتكون من 3 محافظ رئيسة وبرامج عددها 17 وهذه البرامج تتكون من 61 مشروعًا ، كما أن هذه الخطة بها 22 هدفًا إستراتيجيًا ومؤشرات رئيسة يُقدّر عددها بـ 418 مؤشرًا.

وأوضح أن المحفظة الأولى هي محفظة صناعة الأثر الاجتماعي التي تحتوي على 7 برامج تنموية وبها 28 مشروعًا وبرامجها هي برنامج اطمئن للإرشاد الأسري وفض النزاعات، وبرنامج مهارة وهي أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، وبرنامج حماية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر مركز الحماية الأسرية، وبرنامج شمل بالشراكة مع وزارة العدل عبر مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، وبرنامج الحياة عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وبرنامج مؤشر لتصميم السياسات والبحوث الأسرية، وبرنامج إدراك للتوعية وتعزيز القيم الأسرية. كما تحتوي هذه المحفظة على 212 مؤشر أداء وتحتوي هذه المحفظة على 11 دراسة وسيتم تقديم 309 دورات تدريبية.

وقال إن المحفظة الثانية هي محفظة الاستثمار الاجتماعي وتحتوي على 4 برامج يتم من خلالها تقديم 8 مشروعات، وهي برنامج كفاءة وهو مركز التطوير المهني للمختصين في مجال الأسرة، وبرنامج قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة التي تتميز بتقديم هذا البرنامج، وبرنامج معرفة للتميز والابتكار الأسري، وبرنامج اعتماد لمشروعات المنافسة الحكومية. والمحفظة الثالثة هي محفظة الاستدامة وتحتوي على 6 برامج يتم من خلالها تقديم 25 مشروعًا وبها 140 مؤشر أداء وبرامجها هي استدامة بيئة العمل، واستدامة التميز المؤسسي، واستدامة بناء الثقة وتعزيز الصورة الذهنية، واستدامة تنمية الموارد المالية، واستدامة كفاءة الإنفاق، واستدامة التحول الرقمي.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
12:07 AM

جدة .."المودة" تعتمد الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2021م

تستهدف تقديم 165,900 خدمة لـ 52,460 مستفيدًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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اعتمد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2021م وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع الذي انعقد في مقر الجمعية مع تطبيق كل الاحترازات.

عقد الاجتماع بقيادة رئيس مجلس إدارة المودة فيصل السمنودي، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة زهير المرحومي، والمشرف المالي م. فايز الحربي، وأعضاء المجلس د.عبدالله متبولي، د. فيصل المحمادي، أحمد المربعي، خالد الحمدان، خالد قامة، م. هشام الخريجي.

وشكر "السمنودي" في البداية أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل على ما تحقق من إنجازات خلال العام 2020م، وتلا ذلك كلمة لمدير عام الجمعية محمد آل رضي استعرض فيها بنود الاجتماع، من ثم استعرض الفريق الإداري بالجمعية الخطة والمستهدفات والمؤشرات للعام 2021 م.

وقال "السمنودي" ان الجمعية تستهدف في العام 2021م خدمة 52,460 مستفيدًا عبر تقديم 165,900 خدمة وذلك من خلال خطة تنفيذية تتكون من 3 محافظ رئيسة وبرامج عددها 17 وهذه البرامج تتكون من 61 مشروعًا ، كما أن هذه الخطة بها 22 هدفًا إستراتيجيًا ومؤشرات رئيسة يُقدّر عددها بـ 418 مؤشرًا.

وأوضح أن المحفظة الأولى هي محفظة صناعة الأثر الاجتماعي التي تحتوي على 7 برامج تنموية وبها 28 مشروعًا وبرامجها هي برنامج اطمئن للإرشاد الأسري وفض النزاعات، وبرنامج مهارة وهي أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية، وبرنامج حماية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر مركز الحماية الأسرية، وبرنامج شمل بالشراكة مع وزارة العدل عبر مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، وبرنامج الحياة عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وبرنامج مؤشر لتصميم السياسات والبحوث الأسرية، وبرنامج إدراك للتوعية وتعزيز القيم الأسرية. كما تحتوي هذه المحفظة على 212 مؤشر أداء وتحتوي هذه المحفظة على 11 دراسة وسيتم تقديم 309 دورات تدريبية.

وقال إن المحفظة الثانية هي محفظة الاستثمار الاجتماعي وتحتوي على 4 برامج يتم من خلالها تقديم 8 مشروعات، وهي برنامج كفاءة وهو مركز التطوير المهني للمختصين في مجال الأسرة، وبرنامج قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة التي تتميز بتقديم هذا البرنامج، وبرنامج معرفة للتميز والابتكار الأسري، وبرنامج اعتماد لمشروعات المنافسة الحكومية. والمحفظة الثالثة هي محفظة الاستدامة وتحتوي على 6 برامج يتم من خلالها تقديم 25 مشروعًا وبها 140 مؤشر أداء وبرامجها هي استدامة بيئة العمل، واستدامة التميز المؤسسي، واستدامة بناء الثقة وتعزيز الصورة الذهنية، واستدامة تنمية الموارد المالية، واستدامة كفاءة الإنفاق، واستدامة التحول الرقمي.

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