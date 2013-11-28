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الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله ينعى والدته

نعى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله والدته عبر تغريدة بحسابه عبر تويتر قائلاً: "{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}. الله يرحمك يا أمي، وجزاك الله عني وعن إخوتي خير الجزاء. لا أقول وداعًا، بل إلى لقاء قريب، طال أو قَصُر، عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين".

وتفاعل مغردون مع التغريدة فور إطلاقها بالدعوات وتقديم العزاء للفنان "عبدالمجيد"، وسألوا الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.

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الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله ينعى والدته
سبق

نعى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله والدته عبر تغريدة بحسابه عبر تويتر قائلاً: "{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}. الله يرحمك يا أمي، وجزاك الله عني وعن إخوتي خير الجزاء. لا أقول وداعًا، بل إلى لقاء قريب، طال أو قَصُر، عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين".

وتفاعل مغردون مع التغريدة فور إطلاقها بالدعوات وتقديم العزاء للفنان "عبدالمجيد"، وسألوا الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:30 AM

الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله ينعى والدته

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
9
5,800

نعى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله والدته عبر تغريدة بحسابه عبر تويتر قائلاً: "{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}. الله يرحمك يا أمي، وجزاك الله عني وعن إخوتي خير الجزاء. لا أقول وداعًا، بل إلى لقاء قريب، طال أو قَصُر، عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين".

وتفاعل مغردون مع التغريدة فور إطلاقها بالدعوات وتقديم العزاء للفنان "عبدالمجيد"، وسألوا الله للفقيدة الرحمة والمغفرة.

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