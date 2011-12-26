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أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 48.30

شهدت أسعار النفط، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل خام برنت نحو 51.37 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 48.30 دولارًا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي؛ وفق رويترز .

وكانت أسعار الخام تراجعت بوتيرة قوية الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف تضرر الطلب من ظهور سلالة كورونا الجديدة.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل
سبق

شهدت أسعار النفط، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل خام برنت نحو 51.37 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 48.30 دولارًا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي؛ وفق رويترز .

وكانت أسعار الخام تراجعت بوتيرة قوية الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف تضرر الطلب من ظهور سلالة كورونا الجديدة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
02:05 PM

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل

ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 48.30

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت أسعار النفط، اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل خام برنت نحو 51.37 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 48.30 دولارًا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي؛ وفق رويترز .

وكانت أسعار الخام تراجعت بوتيرة قوية الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف تضرر الطلب من ظهور سلالة كورونا الجديدة.

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