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"الجوازات" تصدر 11086 قرارًا إداريًا بحق مخالفي أنظمة الاقامة والعمل والحدود

خلال ربيع الأول.. وأكّدت ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو مساعدتهم

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت "الجوازات" على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَي مكة المكرّمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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"الجوازات" تصدر 11086 قرارًا إداريًا بحق مخالفي أنظمة الاقامة والعمل والحدود
سبق

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت "الجوازات" على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَي مكة المكرّمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:52 PM

"الجوازات" تصدر 11086 قرارًا إداريًا بحق مخالفي أنظمة الاقامة والعمل والحدود

خلال ربيع الأول.. وأكّدت ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو مساعدتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكّدت "الجوازات" على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَي مكة المكرّمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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