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"تعليم الرياض" يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان مسرح الطفل العربي

أفضل ممثل أول من نصيب الطالب أحمد قستي من مدارس نيار الأهلية

نالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "النشاط الطلابي الثقافي"، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي عربي متكامل، إضافة لجائزة أفضل ممثل أول للطالب أحمد قستي من مدارس نيار الأهلية، في مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019 والمقام بمملكة الأردن.
وشهد المهرجان، الإشادة بمهندس الصوت التقني الطالب سعد القرني من مدرسة متوسطة الإمام فيصل بن تركي.
وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي هذا الإنجاز؛ مؤكدًا أن هذا الإنجاز يسجّل باسم الوطن، ومتمنيًا مواصلة الإنجازات، ورفع اسم مملكتنا الغالية عاليًا.
وقال المشرف العام على العرض المسرحي "التحدي" الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة: أهمية النشاط الطلابي -الذي يُعد المسرح المدرسي دعامة من دعاماته- تنبع من كونه أداة فاعلة من أدوات المنهج المدرسي؛ حيث يكتسب الطالب الشجاعة الأدبية التي تقوي ثقته بنفسه، وتنمّي لديه حاسة الذوق الفني والجمالي.
وأضاف: المسرح المدرسي يساعد على تنمية القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وترجمة الأهداف السلوكية إلى واقع ملموس يسهم بشكل مباشر في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وبنائها البناء المتزن، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم وصقل مواهبهم المسرحية، وتعويدهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التعليمية ضمن رؤية الوطن 2030.
وقدّم شكره لرئيس وفد المملكة العربية السعودية بالمهرجان المسرحي الدكتور بندر العسيري مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم ومجمع نيار التعليمي وللطلاب المشاركين في التمثيل.
وقد مثّل تعليم الرياض في هذا المهرجان المسرحي العربي مجمعَ نيار التعليمي الأهلي، الحائز على أفضل عرض على مستوى المملكة والشريك الاستراتيجي المسرحي لتعليم الرياض؛ من خلال العرض المسرحي "التحدي" لكاتبه علي الزوبع، وإخراج المشرف الثقافي عبدالهادي القرني، ومساعده صلاح الشهري قائد مدرسة نيار الثانوية، والمشرف على الطلاب هادي القحطاني، والممثلون الطلاب "أحمد قستي، وسلطان إسماعيل، وسعد السدحان، وبدر الشبيب، ومحمد المنديل، وعبدالعزيز العريني"، وسعد القرني في هندسة الصوت.

تعليم الرياض النشاط الطلابي الثقافي

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"تعليم الرياض" يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان مسرح الطفل العربي
سبق

نالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "النشاط الطلابي الثقافي"، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي عربي متكامل، إضافة لجائزة أفضل ممثل أول للطالب أحمد قستي من مدارس نيار الأهلية، في مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019 والمقام بمملكة الأردن.
وشهد المهرجان، الإشادة بمهندس الصوت التقني الطالب سعد القرني من مدرسة متوسطة الإمام فيصل بن تركي.
وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي هذا الإنجاز؛ مؤكدًا أن هذا الإنجاز يسجّل باسم الوطن، ومتمنيًا مواصلة الإنجازات، ورفع اسم مملكتنا الغالية عاليًا.
وقال المشرف العام على العرض المسرحي "التحدي" الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة: أهمية النشاط الطلابي -الذي يُعد المسرح المدرسي دعامة من دعاماته- تنبع من كونه أداة فاعلة من أدوات المنهج المدرسي؛ حيث يكتسب الطالب الشجاعة الأدبية التي تقوي ثقته بنفسه، وتنمّي لديه حاسة الذوق الفني والجمالي.
وأضاف: المسرح المدرسي يساعد على تنمية القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وترجمة الأهداف السلوكية إلى واقع ملموس يسهم بشكل مباشر في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وبنائها البناء المتزن، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم وصقل مواهبهم المسرحية، وتعويدهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التعليمية ضمن رؤية الوطن 2030.
وقدّم شكره لرئيس وفد المملكة العربية السعودية بالمهرجان المسرحي الدكتور بندر العسيري مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم ومجمع نيار التعليمي وللطلاب المشاركين في التمثيل.
وقد مثّل تعليم الرياض في هذا المهرجان المسرحي العربي مجمعَ نيار التعليمي الأهلي، الحائز على أفضل عرض على مستوى المملكة والشريك الاستراتيجي المسرحي لتعليم الرياض؛ من خلال العرض المسرحي "التحدي" لكاتبه علي الزوبع، وإخراج المشرف الثقافي عبدالهادي القرني، ومساعده صلاح الشهري قائد مدرسة نيار الثانوية، والمشرف على الطلاب هادي القحطاني، والممثلون الطلاب "أحمد قستي، وسلطان إسماعيل، وسعد السدحان، وبدر الشبيب، ومحمد المنديل، وعبدالعزيز العريني"، وسعد القرني في هندسة الصوت.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
12:42 PM

"تعليم الرياض" يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان مسرح الطفل العربي

أفضل ممثل أول من نصيب الطالب أحمد قستي من مدارس نيار الأهلية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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نالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "النشاط الطلابي الثقافي"، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي عربي متكامل، إضافة لجائزة أفضل ممثل أول للطالب أحمد قستي من مدارس نيار الأهلية، في مهرجان مسرح الطفل العربي للعام 2019 والمقام بمملكة الأردن.
وشهد المهرجان، الإشادة بمهندس الصوت التقني الطالب سعد القرني من مدرسة متوسطة الإمام فيصل بن تركي.
وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي هذا الإنجاز؛ مؤكدًا أن هذا الإنجاز يسجّل باسم الوطن، ومتمنيًا مواصلة الإنجازات، ورفع اسم مملكتنا الغالية عاليًا.
وقال المشرف العام على العرض المسرحي "التحدي" الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة: أهمية النشاط الطلابي -الذي يُعد المسرح المدرسي دعامة من دعاماته- تنبع من كونه أداة فاعلة من أدوات المنهج المدرسي؛ حيث يكتسب الطالب الشجاعة الأدبية التي تقوي ثقته بنفسه، وتنمّي لديه حاسة الذوق الفني والجمالي.
وأضاف: المسرح المدرسي يساعد على تنمية القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وترجمة الأهداف السلوكية إلى واقع ملموس يسهم بشكل مباشر في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وبنائها البناء المتزن، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم وصقل مواهبهم المسرحية، وتعويدهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التعليمية ضمن رؤية الوطن 2030.
وقدّم شكره لرئيس وفد المملكة العربية السعودية بالمهرجان المسرحي الدكتور بندر العسيري مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم ومجمع نيار التعليمي وللطلاب المشاركين في التمثيل.
وقد مثّل تعليم الرياض في هذا المهرجان المسرحي العربي مجمعَ نيار التعليمي الأهلي، الحائز على أفضل عرض على مستوى المملكة والشريك الاستراتيجي المسرحي لتعليم الرياض؛ من خلال العرض المسرحي "التحدي" لكاتبه علي الزوبع، وإخراج المشرف الثقافي عبدالهادي القرني، ومساعده صلاح الشهري قائد مدرسة نيار الثانوية، والمشرف على الطلاب هادي القحطاني، والممثلون الطلاب "أحمد قستي، وسلطان إسماعيل، وسعد السدحان، وبدر الشبيب، ومحمد المنديل، وعبدالعزيز العريني"، وسعد القرني في هندسة الصوت.

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