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‏⁧‫الديوان الملكي‬⁩: المحكمة العليا تعلن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر ⁧‫رمضان ‬⁩المبارك

أمير قطر يجري اتصالاً مع الرئيس المصري

تبادلا التهنئة بشهر رمضان

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم (الاثنين)، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن تبادل التهنئة جرى خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم بن حمد عصر اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير قطر يجري اتصالاً مع الرئيس المصري
سبق

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم (الاثنين)، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن تبادل التهنئة جرى خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم بن حمد عصر اليوم.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
07:10 PM

أمير قطر يجري اتصالاً مع الرئيس المصري

تبادلا التهنئة بشهر رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم (الاثنين)، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادل التهنئة بشهر رمضان المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن تبادل التهنئة جرى خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم بن حمد عصر اليوم.

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