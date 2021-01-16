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سفارة المملكة في مصر تحَذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج

قالت: لا علاقة لنا بها بأي شكل من الأشكال وأننا غير مسؤولين عن أي عملية نصب

نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها؛ بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة في بيان لها اليوم أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون عليها.

سفارة خادم الحرمين الشريفين مصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في مصر تحَذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج
سبق

نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها؛ بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة في بيان لها اليوم أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون عليها.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
03:25 PM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
05:03 PM

سفارة المملكة في مصر تحَذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج

قالت: لا علاقة لنا بها بأي شكل من الأشكال وأننا غير مسؤولين عن أي عملية نصب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها؛ بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة في بيان لها اليوم أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير آمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون عليها.

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