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الشرقية.. جولات رقابية تُغلق 6 منشآت صحية وترفع 33 بسطة مخالفة

فيما دعت "الأمانة" إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات

تواصل أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية وسط الدمام، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، حملتها الرقابية الشاملة باستهداف المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين، وذلك منذُ غرة شهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ونفّذت الفرق الرقابية 52 جولة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت صحية، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، كما قامت برفع أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي.


ودعَت الأمانة إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات واتباع الممارسات الصحية، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية.

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الشرقية.. جولات رقابية تُغلق 6 منشآت صحية وترفع 33 بسطة مخالفة
سبق

تواصل أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية وسط الدمام، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، حملتها الرقابية الشاملة باستهداف المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين، وذلك منذُ غرة شهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ونفّذت الفرق الرقابية 52 جولة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت صحية، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، كما قامت برفع أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي.


ودعَت الأمانة إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات واتباع الممارسات الصحية، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:17 PM

الشرقية.. جولات رقابية تُغلق 6 منشآت صحية وترفع 33 بسطة مخالفة

فيما دعت "الأمانة" إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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تواصل أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية وسط الدمام، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، حملتها الرقابية الشاملة باستهداف المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين، وذلك منذُ غرة شهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ونفّذت الفرق الرقابية 52 جولة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت صحية، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، كما قامت برفع أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي.


ودعَت الأمانة إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات واتباع الممارسات الصحية، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية.

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