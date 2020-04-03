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رابطة الدوري الإسباني تُطالِب بتخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا

نصحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنديتها باتخاذ إجراءات تتعلّق باعتماد البطالة الجزئية، من أجل تقليص الخسائر الاقتصادية جراء تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الرابطة في بيان: "نناشد الأندية، في الشروع بتقليص ساعات العمل بسبب القوة القاهرة من أجل تقليص التأثير السلبي جراء وباء "كوفيد-19" ومن أجل ضمان إمكانية التعافي لاحقًا أيضًا".

وكان برشلونة حامل اللقب والمتصدّر الحالي، أول فريق بدوري الأضواء الإسباني يعلن عن خفض رواتب اللاعبين بنسبة 70 في المئة؛ حيث أقرّت تشكيلة الفريق الأول تخفيضًا إضافيًّا لضمان حصول الموظفين على رواتبهم كاملة.

كما أعلن أتلتيكو مدريد عن خفض رواتب لاعبي الفريق الأول والرديف، وفريق السيدات، بنسبة 70 في المئة، لكنه قال: إن تشكيلة الفريق الأول والمدراء قدموا تبرعات لضمان حصول بقية أعضاء الطاقم على رواتبهم بشكل كامل.

فيروس كورونا الجديد الدوري الإسباني لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رابطة الدوري الإسباني تُطالِب بتخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا
سبق

نصحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنديتها باتخاذ إجراءات تتعلّق باعتماد البطالة الجزئية، من أجل تقليص الخسائر الاقتصادية جراء تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الرابطة في بيان: "نناشد الأندية، في الشروع بتقليص ساعات العمل بسبب القوة القاهرة من أجل تقليص التأثير السلبي جراء وباء "كوفيد-19" ومن أجل ضمان إمكانية التعافي لاحقًا أيضًا".

وكان برشلونة حامل اللقب والمتصدّر الحالي، أول فريق بدوري الأضواء الإسباني يعلن عن خفض رواتب اللاعبين بنسبة 70 في المئة؛ حيث أقرّت تشكيلة الفريق الأول تخفيضًا إضافيًّا لضمان حصول الموظفين على رواتبهم كاملة.

كما أعلن أتلتيكو مدريد عن خفض رواتب لاعبي الفريق الأول والرديف، وفريق السيدات، بنسبة 70 في المئة، لكنه قال: إن تشكيلة الفريق الأول والمدراء قدموا تبرعات لضمان حصول بقية أعضاء الطاقم على رواتبهم بشكل كامل.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:07 PM

رابطة الدوري الإسباني تُطالِب بتخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنديتها باتخاذ إجراءات تتعلّق باعتماد البطالة الجزئية، من أجل تقليص الخسائر الاقتصادية جراء تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الرابطة في بيان: "نناشد الأندية، في الشروع بتقليص ساعات العمل بسبب القوة القاهرة من أجل تقليص التأثير السلبي جراء وباء "كوفيد-19" ومن أجل ضمان إمكانية التعافي لاحقًا أيضًا".

وكان برشلونة حامل اللقب والمتصدّر الحالي، أول فريق بدوري الأضواء الإسباني يعلن عن خفض رواتب اللاعبين بنسبة 70 في المئة؛ حيث أقرّت تشكيلة الفريق الأول تخفيضًا إضافيًّا لضمان حصول الموظفين على رواتبهم كاملة.

كما أعلن أتلتيكو مدريد عن خفض رواتب لاعبي الفريق الأول والرديف، وفريق السيدات، بنسبة 70 في المئة، لكنه قال: إن تشكيلة الفريق الأول والمدراء قدموا تبرعات لضمان حصول بقية أعضاء الطاقم على رواتبهم بشكل كامل.

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