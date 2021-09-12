"التجارة" تعلن استدعاء أحذية الأطفال BIRKENSTOCK
لاحتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل وإمكانية ابتلاع الطفل له
أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء أحذية الأطفال (BIRKENSTOCK) "1019466K / 1019514K / 1019672K / 1019306K"، لاحتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للصندل؛ ما يشكل خطر الاختناق للأطفال حال ابتلاع زرار التثبيت.
وطالبت الوزارة بحسابها على تويتر بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منافذ البيع واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
وزارة التجارة
"التجارة" تعلن استدعاء أحذية الأطفال BIRKENSTOCK
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-12
أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء أحذية الأطفال (BIRKENSTOCK) "1019466K / 1019514K / 1019672K / 1019306K"، لاحتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للصندل؛ ما يشكل خطر الاختناق للأطفال حال ابتلاع زرار التثبيت.
وطالبت الوزارة بحسابها على تويتر بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منافذ البيع واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
12:18 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:33 PM
"التجارة" تعلن استدعاء أحذية الأطفال BIRKENSTOCK
لاحتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل وإمكانية ابتلاع الطفل له
أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء أحذية الأطفال (BIRKENSTOCK) "1019466K / 1019514K / 1019672K / 1019306K"، لاحتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للصندل؛ ما يشكل خطر الاختناق للأطفال حال ابتلاع زرار التثبيت.
وطالبت الوزارة بحسابها على تويتر بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منافذ البيع واسترداد مبلغ الشراء نقداً.