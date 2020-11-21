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مذكرة تفاهم بين عقارات الدولة وتقييم.. و"بافقيه": نعمل على بناء ضوابط وفق معايير عالمية

تهدف إلى تطوير أوجه التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في المجال

وقّع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدول إحسان بافقيه، مذكّرة تفاهمٍ مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بهدف تطوير أوجه التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التقييم العقاري.

وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة عقب التوقيع الذي تم مع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس: "إنّ المذكرة تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة نحو تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير الأعمال وتكامل الجهود لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات العمل المشتركة".

وأضاف محافظ هيئة عقارات الدولة: أن هذه الخطوات تأتي أيضًا تنفيذًا لإستراتيجية الهيئة ومهامها لجهة وضع ضوابط لتقييم العقارات وفق معايير عالمية ورفيعة بما يدعم اقتصاديات العقار والاقتصاد الوطني بشكل عام، وقال بافقيه: سنعمل معاً – وفق هذه الاتفاقية- على طرح برنامج تطويري مشترك للاستفادة من ممارسات التقييم في الأسواق الدولية، واستراتيجيات معاينة وقياس العقار والطرق الأساسية في التقييم العقاري وفق معايير شاملة ومحددة، من جانبه أبدى المهندس سلطان الجريس اهتمام وحرص الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بتوسيع آفاق التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة التي ستساهم في رفع مستوى المهنيّة وجودة تقارير التقييم، مؤكدًا أن المذكرة تعدُّ استكمالًا لمشاريع التعاون بين الطرفين التي تهدف لتضافر الجهود وتكاملها وتسخير الخبرات والبرامج التي تقدمها (تقييم) لتأهيل الكوادر المهنيّة على المبادئ والإجراءات الأساسية لمهنة التقييم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.

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مذكرة تفاهم بين عقارات الدولة وتقييم.. و"بافقيه": نعمل على بناء ضوابط وفق معايير عالمية
سبق

وقّع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدول إحسان بافقيه، مذكّرة تفاهمٍ مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بهدف تطوير أوجه التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التقييم العقاري.

وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة عقب التوقيع الذي تم مع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس: "إنّ المذكرة تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة نحو تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير الأعمال وتكامل الجهود لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات العمل المشتركة".

وأضاف محافظ هيئة عقارات الدولة: أن هذه الخطوات تأتي أيضًا تنفيذًا لإستراتيجية الهيئة ومهامها لجهة وضع ضوابط لتقييم العقارات وفق معايير عالمية ورفيعة بما يدعم اقتصاديات العقار والاقتصاد الوطني بشكل عام، وقال بافقيه: سنعمل معاً – وفق هذه الاتفاقية- على طرح برنامج تطويري مشترك للاستفادة من ممارسات التقييم في الأسواق الدولية، واستراتيجيات معاينة وقياس العقار والطرق الأساسية في التقييم العقاري وفق معايير شاملة ومحددة، من جانبه أبدى المهندس سلطان الجريس اهتمام وحرص الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بتوسيع آفاق التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة التي ستساهم في رفع مستوى المهنيّة وجودة تقارير التقييم، مؤكدًا أن المذكرة تعدُّ استكمالًا لمشاريع التعاون بين الطرفين التي تهدف لتضافر الجهود وتكاملها وتسخير الخبرات والبرامج التي تقدمها (تقييم) لتأهيل الكوادر المهنيّة على المبادئ والإجراءات الأساسية لمهنة التقييم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
02:42 PM

مذكرة تفاهم بين عقارات الدولة وتقييم.. و"بافقيه": نعمل على بناء ضوابط وفق معايير عالمية

تهدف إلى تطوير أوجه التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في المجال

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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وقّع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدول إحسان بافقيه، مذكّرة تفاهمٍ مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بهدف تطوير أوجه التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التقييم العقاري.

وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة عقب التوقيع الذي تم مع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس: "إنّ المذكرة تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة نحو تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير الأعمال وتكامل الجهود لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات العمل المشتركة".

وأضاف محافظ هيئة عقارات الدولة: أن هذه الخطوات تأتي أيضًا تنفيذًا لإستراتيجية الهيئة ومهامها لجهة وضع ضوابط لتقييم العقارات وفق معايير عالمية ورفيعة بما يدعم اقتصاديات العقار والاقتصاد الوطني بشكل عام، وقال بافقيه: سنعمل معاً – وفق هذه الاتفاقية- على طرح برنامج تطويري مشترك للاستفادة من ممارسات التقييم في الأسواق الدولية، واستراتيجيات معاينة وقياس العقار والطرق الأساسية في التقييم العقاري وفق معايير شاملة ومحددة، من جانبه أبدى المهندس سلطان الجريس اهتمام وحرص الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) بتوسيع آفاق التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة التي ستساهم في رفع مستوى المهنيّة وجودة تقارير التقييم، مؤكدًا أن المذكرة تعدُّ استكمالًا لمشاريع التعاون بين الطرفين التي تهدف لتضافر الجهود وتكاملها وتسخير الخبرات والبرامج التي تقدمها (تقييم) لتأهيل الكوادر المهنيّة على المبادئ والإجراءات الأساسية لمهنة التقييم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.

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