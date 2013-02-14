تقنية جديدة على "واتساب" تحوّله تدريجياً إلى نسخة من "فيسبوك"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" في طريقه لاعتماد تقنية جديدة تحوّل المنصة تدريجياً إلى نسخة من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتساب" في طريقه لإضافة تقنية تسمح للمستخدمين بإضافة صورة غلاف إلى ملفاتهم الشخصية، بصورة أشبه بصورة الغلاف الموجودة في "فيسبوك".

حتى الآن، هذه الميزة متاحة في النسخة التجريبية من "واتساب بيتا" و"واتساب بزنس"، لحين انتهاء اختبارها وإضافتها إلى النسخة النهائية لكافة المستخدمين.

ويخطط "واتساب" أيضا في تلك التقنية، إلى إدخال زر كاميرا في إعدادات العمل الخاصة بالمستخدم، لتحديد صورة أو التقاط صورة جديدة لاستخدامها كـ"صورة غلاف".

وعندما يقوم أي مستخدم آخر من قائمة جهات الاتصال بزيارة ملف تعريف عملك، فسيكون قادراً على رؤية صورة الغلاف التي تم تعيينها حديثاً، إضافة إلى صورة الملف الشخصي والحالة.

ويتزامن هذا مع نية "واتساب" طرح ميزة أخرى يُطلق عليها "المجتمع"، التي تسمح لمشرفي المجموعات بسيطرة أكبر على المجموعات التي يديرونها.