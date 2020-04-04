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شاهد.. شمة ممنوعة وخضراوات تالفة مخزنة داخل سكن عمال مطعم بالطائف

"الأمانة" تكشف والبحث الجنائي يقبض.. والمطعم يُغلق بعد إخضاعه للتفتيش

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" عن مخالفة عمالة أحد المطاعم المعروفة؛ إذ يستغلون مسكنهم الواقع خلف ذلك المطعم في تحويله لمستودع لتخزين خضار تالف بطريقة غير آمنة، وتقديمه ضمن وجبات المطعم المبيعة، كذلك العمل على ترويج وبيع مادة الشمة الممنوعة داخل ذلك المستودع، التي ضُبطت بكميات كبيرة موزعة ومعبأة بأكياسها.

المستودع الواقع ضمن الشقة السكنية الخاصة بعمالة المطعم تمت متابعة موقعه لحين التأكد من وضعه، وبمساندة أمنية، تمثلت في فرقة من البحث الجنائي بشرطة الطائف، تمت المداهمة، والكشف عن تلك المخالفات. فيما جرى إغلاق المطعم بعد إخضاعه للتفتيش، والعثور على بعض الخضار المخزن فيه بطريقة غير صحية. كما تم تسليم العامل الذي تتبع له مادة الشمة الممنوعة لمندوب البحث الجنائي، ومصادرة جميع ما في الموقع المخالف من خضار تم تخزينه بطريقة غير صحية.

يُشار إلى أن جميع البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، تقوم بجهود مميزة نحو رصد المخالفات وتتبُّعها من خلال جولاتها الميدانية، سواء وقت السماح بالتجوال، أو وقت المنع، في ظل تركيزها الكامل على تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد الطائف أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. شمة ممنوعة وخضراوات تالفة مخزنة داخل سكن عمال مطعم بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" عن مخالفة عمالة أحد المطاعم المعروفة؛ إذ يستغلون مسكنهم الواقع خلف ذلك المطعم في تحويله لمستودع لتخزين خضار تالف بطريقة غير آمنة، وتقديمه ضمن وجبات المطعم المبيعة، كذلك العمل على ترويج وبيع مادة الشمة الممنوعة داخل ذلك المستودع، التي ضُبطت بكميات كبيرة موزعة ومعبأة بأكياسها.

المستودع الواقع ضمن الشقة السكنية الخاصة بعمالة المطعم تمت متابعة موقعه لحين التأكد من وضعه، وبمساندة أمنية، تمثلت في فرقة من البحث الجنائي بشرطة الطائف، تمت المداهمة، والكشف عن تلك المخالفات. فيما جرى إغلاق المطعم بعد إخضاعه للتفتيش، والعثور على بعض الخضار المخزن فيه بطريقة غير صحية. كما تم تسليم العامل الذي تتبع له مادة الشمة الممنوعة لمندوب البحث الجنائي، ومصادرة جميع ما في الموقع المخالف من خضار تم تخزينه بطريقة غير صحية.

يُشار إلى أن جميع البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، تقوم بجهود مميزة نحو رصد المخالفات وتتبُّعها من خلال جولاتها الميدانية، سواء وقت السماح بالتجوال، أو وقت المنع، في ظل تركيزها الكامل على تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:56 PM

شاهد.. شمة ممنوعة وخضراوات تالفة مخزنة داخل سكن عمال مطعم بالطائف

"الأمانة" تكشف والبحث الجنائي يقبض.. والمطعم يُغلق بعد إخضاعه للتفتيش

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" عن مخالفة عمالة أحد المطاعم المعروفة؛ إذ يستغلون مسكنهم الواقع خلف ذلك المطعم في تحويله لمستودع لتخزين خضار تالف بطريقة غير آمنة، وتقديمه ضمن وجبات المطعم المبيعة، كذلك العمل على ترويج وبيع مادة الشمة الممنوعة داخل ذلك المستودع، التي ضُبطت بكميات كبيرة موزعة ومعبأة بأكياسها.

المستودع الواقع ضمن الشقة السكنية الخاصة بعمالة المطعم تمت متابعة موقعه لحين التأكد من وضعه، وبمساندة أمنية، تمثلت في فرقة من البحث الجنائي بشرطة الطائف، تمت المداهمة، والكشف عن تلك المخالفات. فيما جرى إغلاق المطعم بعد إخضاعه للتفتيش، والعثور على بعض الخضار المخزن فيه بطريقة غير صحية. كما تم تسليم العامل الذي تتبع له مادة الشمة الممنوعة لمندوب البحث الجنائي، ومصادرة جميع ما في الموقع المخالف من خضار تم تخزينه بطريقة غير صحية.

يُشار إلى أن جميع البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، تقوم بجهود مميزة نحو رصد المخالفات وتتبُّعها من خلال جولاتها الميدانية، سواء وقت السماح بالتجوال، أو وقت المنع، في ظل تركيزها الكامل على تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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