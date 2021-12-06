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"السيف" يقود فريق الحصان الأسود للمشاركة في بطولة رالي حائل 2021

تنطلق الأسبوع المقبل.. ويشارك الفريق بمركبتَيْن في فئة T3 الأولى

يستعد فريق الحصان الأسود بقيادة البطل السعودي صالح السيف للمشاركة في بطولة رالي حائل ٢٠٢١م المزمع انطلاقتها مطلع الأسبوع القادم. ويشارك الفريق بمركبتَيْن في فئة T3 ، الأولى بقيادة الكابتن صالح السيف ومساعده الروسي إيقور، والثانية بقيادة الكابتن إسراء الدخيل ومساعده الفرنسي ليشتيوتر.

وكان الكابتن صالح السيف قد حقق أداء لافتًا في عدد من المشاركات المحلية والدولية، حصد من خلالها المركز الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية (باها) لفئة T4، والمركز الأول في الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم (كروس كانتري) المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويعتبر رالي حائل الجولة الختامية لهذه البطولة.

ويعد فريق الحصان الأسود الفريق الأول المتخصص في فئة T3 وT4 ، ويضم كفاءات سعودية متمكنة انطلاقًا من مدير الفريق بدر البراك ومشرف الصيانة يوسف الضيف والميكانيكيَّين السعوديَّين خالد المرشود ومحمد العبدالعالي، واللوجستك خالد التويجري وفيصل السويح وأسامة السيف، والإعلامي معاذ البابطين ومشعل الهمزاني.

ويسعى الفريق للبحث عن ملاحين سعوديين؛ ليكون فريقًا سعوديًّا بالكامل.

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"السيف" يقود فريق الحصان الأسود للمشاركة في بطولة رالي حائل 2021
سبق

يستعد فريق الحصان الأسود بقيادة البطل السعودي صالح السيف للمشاركة في بطولة رالي حائل ٢٠٢١م المزمع انطلاقتها مطلع الأسبوع القادم. ويشارك الفريق بمركبتَيْن في فئة T3 ، الأولى بقيادة الكابتن صالح السيف ومساعده الروسي إيقور، والثانية بقيادة الكابتن إسراء الدخيل ومساعده الفرنسي ليشتيوتر.

وكان الكابتن صالح السيف قد حقق أداء لافتًا في عدد من المشاركات المحلية والدولية، حصد من خلالها المركز الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية (باها) لفئة T4، والمركز الأول في الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم (كروس كانتري) المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويعتبر رالي حائل الجولة الختامية لهذه البطولة.

ويعد فريق الحصان الأسود الفريق الأول المتخصص في فئة T3 وT4 ، ويضم كفاءات سعودية متمكنة انطلاقًا من مدير الفريق بدر البراك ومشرف الصيانة يوسف الضيف والميكانيكيَّين السعوديَّين خالد المرشود ومحمد العبدالعالي، واللوجستك خالد التويجري وفيصل السويح وأسامة السيف، والإعلامي معاذ البابطين ومشعل الهمزاني.

ويسعى الفريق للبحث عن ملاحين سعوديين؛ ليكون فريقًا سعوديًّا بالكامل.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
12:48 AM

"السيف" يقود فريق الحصان الأسود للمشاركة في بطولة رالي حائل 2021

تنطلق الأسبوع المقبل.. ويشارك الفريق بمركبتَيْن في فئة T3 الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستعد فريق الحصان الأسود بقيادة البطل السعودي صالح السيف للمشاركة في بطولة رالي حائل ٢٠٢١م المزمع انطلاقتها مطلع الأسبوع القادم. ويشارك الفريق بمركبتَيْن في فئة T3 ، الأولى بقيادة الكابتن صالح السيف ومساعده الروسي إيقور، والثانية بقيادة الكابتن إسراء الدخيل ومساعده الفرنسي ليشتيوتر.

وكان الكابتن صالح السيف قد حقق أداء لافتًا في عدد من المشاركات المحلية والدولية، حصد من خلالها المركز الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية (باها) لفئة T4، والمركز الأول في الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم (كروس كانتري) المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويعتبر رالي حائل الجولة الختامية لهذه البطولة.

ويعد فريق الحصان الأسود الفريق الأول المتخصص في فئة T3 وT4 ، ويضم كفاءات سعودية متمكنة انطلاقًا من مدير الفريق بدر البراك ومشرف الصيانة يوسف الضيف والميكانيكيَّين السعوديَّين خالد المرشود ومحمد العبدالعالي، واللوجستك خالد التويجري وفيصل السويح وأسامة السيف، والإعلامي معاذ البابطين ومشعل الهمزاني.

ويسعى الفريق للبحث عن ملاحين سعوديين؛ ليكون فريقًا سعوديًّا بالكامل.

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