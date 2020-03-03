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شاهد.. دعم التحالف يدمر القدرات الحوثية ويقضي على عناصر الميليشيا

قدمه للجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية .

وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية.

قوات التحالف يدمر القدرات الحوثية اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد.. دعم التحالف يدمر القدرات الحوثية ويقضي على عناصر الميليشيا
سبق

نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية .

وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
02:56 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:53 PM

شاهد.. دعم التحالف يدمر القدرات الحوثية ويقضي على عناصر الميليشيا

قدمه للجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

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محمد المواسي - الرياض
0
2,801

نفذت قوات التحالف عمليات دعم وإسناد لجبهات الجوف ومأرب في اليمن واستهدفت قدرات وعناصر حوثية .

وكان الدعم والإسناد من قوات التحالف للجيش اليمني خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجبهات مأرب والجوف والتي شهدت تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية.

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