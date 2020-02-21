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تقارير: إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي الجديدة اليوم

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن أنه ينوي إطلاق شبكته الجديدة للتواصل الاجتماعي "ترث سوشيال"، اليوم الاثنين.

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن النسخة التي سيتم إصدارها اليوم، تجريبية؛ في محاولة لمواجهة الحظر الذي تفرضه منصات "فيسبوك" و"تويتر" على ترامب وأنصاره، عقب هجومهم على مبنى الكونجرس "الكابيتول" 6 يناير الماضي.

وأوضح المسؤول التنفيذي عن المنصة أنه سيتم طرح التطبيق الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الجديد عبر متجر تطبيقات "آب ستور" على هواتف "آيفون" اليوم، الذي يتصادف أنه عطلة عيد الرئيس في الولايات المتحدة.

وتشير المصادر إلى أن "ترث سوشيال" ستكون نسخة مشابهة من "تويتر" تقريبًا؛ حيث يمكن للأشخاص استخدام الشبكة لنشر "الحقائق"، وهو ما يعادل التغريدات على تويتر، ومن الممكن إعادة مشاركة المنشورات على الجدول الزمني للفرد لتوسيع مدى وصولهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمنصة أن الشركة تعمل حاليًا على سياسات للتحقق من المنشورات، موضحًا أن عددًا من المزايا يتم تحضيره حاليًا، مثل ميزة المراسلة المباشرة مع أحد الأشخاص.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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تقارير: إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي الجديدة اليوم
سبق

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن أنه ينوي إطلاق شبكته الجديدة للتواصل الاجتماعي "ترث سوشيال"، اليوم الاثنين.

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن النسخة التي سيتم إصدارها اليوم، تجريبية؛ في محاولة لمواجهة الحظر الذي تفرضه منصات "فيسبوك" و"تويتر" على ترامب وأنصاره، عقب هجومهم على مبنى الكونجرس "الكابيتول" 6 يناير الماضي.

وأوضح المسؤول التنفيذي عن المنصة أنه سيتم طرح التطبيق الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الجديد عبر متجر تطبيقات "آب ستور" على هواتف "آيفون" اليوم، الذي يتصادف أنه عطلة عيد الرئيس في الولايات المتحدة.

وتشير المصادر إلى أن "ترث سوشيال" ستكون نسخة مشابهة من "تويتر" تقريبًا؛ حيث يمكن للأشخاص استخدام الشبكة لنشر "الحقائق"، وهو ما يعادل التغريدات على تويتر، ومن الممكن إعادة مشاركة المنشورات على الجدول الزمني للفرد لتوسيع مدى وصولهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمنصة أن الشركة تعمل حاليًا على سياسات للتحقق من المنشورات، موضحًا أن عددًا من المزايا يتم تحضيره حاليًا، مثل ميزة المراسلة المباشرة مع أحد الأشخاص.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
10:53 AM

تقارير: إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي الجديدة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن أنه ينوي إطلاق شبكته الجديدة للتواصل الاجتماعي "ترث سوشيال"، اليوم الاثنين.

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن النسخة التي سيتم إصدارها اليوم، تجريبية؛ في محاولة لمواجهة الحظر الذي تفرضه منصات "فيسبوك" و"تويتر" على ترامب وأنصاره، عقب هجومهم على مبنى الكونجرس "الكابيتول" 6 يناير الماضي.

وأوضح المسؤول التنفيذي عن المنصة أنه سيتم طرح التطبيق الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الجديد عبر متجر تطبيقات "آب ستور" على هواتف "آيفون" اليوم، الذي يتصادف أنه عطلة عيد الرئيس في الولايات المتحدة.

وتشير المصادر إلى أن "ترث سوشيال" ستكون نسخة مشابهة من "تويتر" تقريبًا؛ حيث يمكن للأشخاص استخدام الشبكة لنشر "الحقائق"، وهو ما يعادل التغريدات على تويتر، ومن الممكن إعادة مشاركة المنشورات على الجدول الزمني للفرد لتوسيع مدى وصولهم.

وأوضح المدير التنفيذي للمنصة أن الشركة تعمل حاليًا على سياسات للتحقق من المنشورات، موضحًا أن عددًا من المزايا يتم تحضيره حاليًا، مثل ميزة المراسلة المباشرة مع أحد الأشخاص.

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