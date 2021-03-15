مدير فرع "الشؤون الإسلامية" بالباحة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نوه بجهود وزارة الصحة ورفع الشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها بسلامة الجم

تلقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، الشيخ مرزوق الرويس، الجرعة من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ورفع "الرويس" الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ‎ولي العهد الأمين- حفظهما الله- على تأمينهما اللقاحات للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

كما شكر وزير الصحة وكل العاملين في القطاع الصحي على تفانيهم في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى الجودة، سائلاً الله في ختام تصريحه، أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يجزيهم خيرًا لما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ وطننا من كل سوء.