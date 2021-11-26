سقوط حر لأسعار النفط وسط مخاوف كبيرة من ظهور متغير كورونا الجديد

انخفضت أسعار عقود "برنت" بنسبة 10.29% إلى 73.76 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف واسعة النطاق من تأثير متحور فيروس كورونا المكتشف حديثًا في جنوب أفريقيا، مع ظهور بعض الحالات في بلدان أخرى؛ وفق "سبوتنيك".

وتفصيلًا: لامس خام القياس العالمي "برنت" أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر الماضي، فيما سجل خام القياس الأمريكي "نايمكس" هبوطًا حادًا، وسط مخاوف من تسبب المتحور الجديد في موجة من الإغلاقات على مستوى العالم؛ الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب.

وبحلول الساعة 04:30 مساء بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 11.50% إلى 69.36 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت أسعار عقود "برنت" بنسبة 10.29% إلى 73.76 دولارًا للبرميل؛ بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".

وينظر إلى المتحور الجديد باعتباره أحدث وربما أكبر تهديد لتعافي استهلاك النفط منذ أشهر؛ حيث شهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات بيع مكثفة وانخفضت بشكل حاد أيضًا؛ حيث فر المستثمرون إلى الأصول الآمنة.



وعرف المتحور الجديد من فيروس كورونا "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، لأول مرة، في جنوب أفريقيا، ويحمل الاسم "B.1.1.529"، ويقول مسؤولون إنه مثير للقلق للغاية.

وتجتمع منظمة الصحة العالمية، اليوم، لمناقشة خطورة هذا المتحور، فيما حذر خبراء من أنه يدعو إلى القلق؛ إذ يبدو أنه يمتلك قدرة كبيرة على الإفلات من المناعة التي يولدها اللقاح، لكن كل ذلك يحتاج إلى بحث وتحليل للتأكد منه. في غضون ذلك أوقفت بعض البلدان حركة السفر مع جنوب أفريقيا.

