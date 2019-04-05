بالصور.. السيول تحرك جفاف أودية الأفلاج والأهالي يخرجون للمشاهدة

فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم

دفعت الأجواء الماطرة والسيول الجارية التي تشهدها محافظة الأفلاج إلى خروج الكثير من الأهالي لمشاهدة السيول التي حركت جفاف الأودية.

وكانت محافظة الأفلاج والمراكز التابعة لها قد شهدت، مساء أمس وساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية ومنها: وادي شطاب والهدار وحرم والعجلية والضبعية وشعاب الأحمر والغيل وغيرها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة والتوقعات تشير إلى هطول المزيد من الأمطار.