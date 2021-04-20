"الغذاء والدواء": اللقاحات المعتمدة عالية السلامة.. وحدوث الجلطات من لقاح "استرازينيكا" نادر جدًّا

أكدت أن المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة

إلحاقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 03 شعبان 1442 هـ، الموافق 16 مارس 2021 م، حول بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، وإشارة إلى متابعة ملف سلامة لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن ضمنها لقاح "أكسفورد/ استرازينيكا"، توضح "الهيئة" أنها تلقت حتى تاريخ نشر هذا البيان 34 بلاغًا حول أعراض جانبية لجلطات، وانخفاض الصفائح الدموية، بالتزامن مع استخدام لقاح "أكسفورد/ استرازينيكا". وقد تمت دراسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية، وعرضها على اللجان العلمية المختصة؛ وبناء عليه ترجِّح الهيئة وجود سبع حالات تجلُّط محتملة مرتبطة باللقاح؛ وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح "استرازينيكا" في أي من هذه الحالات. وبناء على عدد البلاغات المحلية الـمستلمة فإن معدَّل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح "أكسفورد/ استرازينيكا" في السعودية نادرٌ جدًّا.

وتؤكد "الغذاء والدواء" أنه لا تزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأن جميع اللقاحات المعتمدة في السعودية عالية السلامة، وتوصي متلقي اللقاح بضرورة استشارة الطبيب المعالِج أو التوجُّه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض الآتية، واستمرارها لمدة تزيد على ثلاثة أيام بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد: (الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، آلام حادة في الصدر أو البطن، أو برودة في الأطراف، تورم الساقين وبقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن).