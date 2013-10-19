وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية.

"توكلنا": بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعد وثيقة إلزامية للمتبرعين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-19 أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية. وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443 11:43 AM

"توكلنا": بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعد وثيقة إلزامية للمتبرعين قال: تسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء





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أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية.

وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.