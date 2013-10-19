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"توكلنا": بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعد وثيقة إلزامية للمتبرعين

قال: تسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء

أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية.

وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

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"توكلنا": بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعد وثيقة إلزامية للمتبرعين
سبق

أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية.

وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
11:43 AM

"توكلنا": بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعد وثيقة إلزامية للمتبرعين

قال: تسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,087

أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية.

وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

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