النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية: الـ"20" قمة استثنائية لبناء اقتصاد قوي يواجه التحديات وما خلَّفته كورونا

"آل الشيخ" رفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بمناسبة النجاح الباهر الذي تحقق في أعمال قمة الرياض لمجموعة العشرين، مبينًا أنه استثنائية لبناء اقتصاد قوي يواجه التحديات.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بتويتر قال فيها" في خِتام قمّة الرياض لـ ⁧‫#مجموعة_G20⁩ أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين⁩ وسمو سيدي ⁧‫ولي العهد⁩ على النجاح الباهر الذي حققته القمّة الاستثنائية.

وأضاف "آل الشيخ": جاءت القمة بوقتها لمواجهة التحديات التي خلفتها جائحة ‫كورونا للعالم، لبناء اقتصاد قوي يحافظ على استدامة التنمية والازدهار.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية: الـ"20" قمة استثنائية لبناء اقتصاد قوي يواجه التحديات وما خلَّفته كورونا
سبق

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بمناسبة النجاح الباهر الذي تحقق في أعمال قمة الرياض لمجموعة العشرين، مبينًا أنه استثنائية لبناء اقتصاد قوي يواجه التحديات.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بتويتر قال فيها" في خِتام قمّة الرياض لـ ⁧‫#مجموعة_G20⁩ أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين⁩ وسمو سيدي ⁧‫ولي العهد⁩ على النجاح الباهر الذي حققته القمّة الاستثنائية.

وأضاف "آل الشيخ": جاءت القمة بوقتها لمواجهة التحديات التي خلفتها جائحة ‫كورونا للعالم، لبناء اقتصاد قوي يحافظ على استدامة التنمية والازدهار.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:57 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:21 PM

وزير الشؤون الإسلامية: الـ"20" قمة استثنائية لبناء اقتصاد قوي يواجه التحديات وما خلَّفته كورونا

"آل الشيخ" رفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
304

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بمناسبة النجاح الباهر الذي تحقق في أعمال قمة الرياض لمجموعة العشرين، مبينًا أنه استثنائية لبناء اقتصاد قوي يواجه التحديات.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بتويتر قال فيها" في خِتام قمّة الرياض لـ ⁧‫#مجموعة_G20⁩ أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين⁩ وسمو سيدي ⁧‫ولي العهد⁩ على النجاح الباهر الذي حققته القمّة الاستثنائية.

وأضاف "آل الشيخ": جاءت القمة بوقتها لمواجهة التحديات التي خلفتها جائحة ‫كورونا للعالم، لبناء اقتصاد قوي يحافظ على استدامة التنمية والازدهار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,016
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,474

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة