إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة

سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14242 إصابة بفيروس كورونا المستجد و616 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.
سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14242 إصابة بفيروس كورونا المستجد و616 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.
سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14242 إصابة بفيروس كورونا المستجد و616 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.
سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14242 إصابة بفيروس كورونا المستجد و616 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.