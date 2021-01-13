وتفصيلاً، أشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.

إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-13 سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14242 إصابة بفيروس كورونا المستجد و616 حالة وفاة. وتفصيلاً، أشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 12:52 AM

إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بكورونا و616 حالة وفاة ارتفع إجمالي الوفيات إلى 79819 والإصابات إلى 2.3 مليون





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سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14242 إصابة بفيروس كورونا المستجد و616 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.