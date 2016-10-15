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"بوتين" يغادر الرياض و"فيصل بن بندر" في وداعه

بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها الملك وولي العهد

غادر الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, ومندوب عن المراسم الملكية.

فلاديمير بوتين بوتين في السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوتين" يغادر الرياض و"فيصل بن بندر" في وداعه
سبق

غادر الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, ومندوب عن المراسم الملكية.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:23 AM

"بوتين" يغادر الرياض و"فيصل بن بندر" في وداعه

بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها الملك وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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غادر الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, ومندوب عن المراسم الملكية.

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