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"الجبير" يزور كلية القيادة والأركان ويطلع على برامجها المتطورة

ألقى محاضرة عززت المحتوى المعرفي والفكر الاستراتيجي للحضور

استضافت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير؛ حيث كان في استقباله قائد الكلية مدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وأطلع اللواء الرويلي، "الجبير"؛ على التطور والتقدم الذي تشهده كلية القيادة والأركان في مختلف برامجها التعليمية وعلى المستويات كافة.

ثم ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية محاضرة عززت المحتوى المعرفي والفكر الاستراتيجي للحضور، وذلك ضمن برنامج المحاضرين الزائرين في الكلية.

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"الجبير" يزور كلية القيادة والأركان ويطلع على برامجها المتطورة
سبق

استضافت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير؛ حيث كان في استقباله قائد الكلية مدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وأطلع اللواء الرويلي، "الجبير"؛ على التطور والتقدم الذي تشهده كلية القيادة والأركان في مختلف برامجها التعليمية وعلى المستويات كافة.

ثم ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية محاضرة عززت المحتوى المعرفي والفكر الاستراتيجي للحضور، وذلك ضمن برنامج المحاضرين الزائرين في الكلية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
04:22 PM

"الجبير" يزور كلية القيادة والأركان ويطلع على برامجها المتطورة

ألقى محاضرة عززت المحتوى المعرفي والفكر الاستراتيجي للحضور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,414

استضافت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير؛ حيث كان في استقباله قائد الكلية مدير جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وأطلع اللواء الرويلي، "الجبير"؛ على التطور والتقدم الذي تشهده كلية القيادة والأركان في مختلف برامجها التعليمية وعلى المستويات كافة.

ثم ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية محاضرة عززت المحتوى المعرفي والفكر الاستراتيجي للحضور، وذلك ضمن برنامج المحاضرين الزائرين في الكلية.

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