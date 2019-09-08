جدة.. ضبط 3 محال تبيع مبيدات وبذورًا منتهية الصلاحية

"الغامدي": حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين

رصد مأمورو ضبط مخالفات المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ثلاثة محال بمحافظة جدة تبيع مبيدات وبذورًا منتهية الصلاحية في تسجيلها والمبيدات رقم التسجيل بها غير صحيح.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين والمبيدات غير المصرح بها.

وأشار إلى أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يقومون بجولة تفتيشية بشكل دوري؛ للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مطالبًا المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، مما سيُساعد الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.

وأكد الغامدي مواصلة مأموري ضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، للحملات الرقابية المكثفة في مختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور بمنطقة مكة المكرمة؛ لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق وغير المصرح بها والبذور مجهولة المصدر، وتنفيذ حملات لضبطها.

وأشار إلى أن اشتراطات الحصول على تراخيص بيع البذور والمبيدات والأسمدة تشمل سلامة المعروض وصلاحيته ومطابقته للشروط والمواصفات، وأن أي إخلال بهذه الشروط من شأنه التأثير على صحة المزروعات وصحة الإنسان، لذا فإن الهدف من الحملات على المحال الزراعية هو التأكد من سلامة المواد الزراعية «مبيدات - بذور - أسمدة»، والتأكد من تاريخ الصلاحية وطريقة التخزين.