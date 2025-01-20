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إيران تواصل ابتزاز العالم: سننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي

"ظريف" أشار إلى أن تقليص التزاماتها في اتفاق 2015 انتهى

نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء الرسمية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، اليوم الاثنين: "إن طهران ستنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، في مؤشر على استمرار النظام الإيراني في ابتزاز العالم.

وذكر "ظريف" أن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت، وفقاً لـ"رويترز".

وزير الخارجية محمد جواد ظريف طهران الانتشار النووي

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إيران تواصل ابتزاز العالم: سننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي
سبق

نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء الرسمية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، اليوم الاثنين: "إن طهران ستنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، في مؤشر على استمرار النظام الإيراني في ابتزاز العالم.

وذكر "ظريف" أن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت، وفقاً لـ"رويترز".

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
03:20 PM

إيران تواصل ابتزاز العالم: سننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي

"ظريف" أشار إلى أن تقليص التزاماتها في اتفاق 2015 انتهى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء الرسمية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، اليوم الاثنين: "إن طهران ستنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، في مؤشر على استمرار النظام الإيراني في ابتزاز العالم.

وذكر "ظريف" أن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت، وفقاً لـ"رويترز".

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