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تركيا تضطر إلى سحب المرتزقة السوريين من ليبيا.. ما السبب؟

طائرة أقلعت من مطار معيتيقة تُقِل عددًا منهم

نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء عن مصادر محلية ليبية، اليوم (الاثنين)، أن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية أقلعت من مطار معيتيقة تنقل مسلحين سوريين من طرابلس إلى مدينة إسطنبول، بعد تمرد عدد كبير منهم بسبب تأخر صرف رواتبهم".

وذكرت المصادر أن الطائرة نقلت عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجًا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مسرب من معسكر الكلية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت المصادر أن "أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، حيث بلغت مستحقات المرتزقة المتأخرة 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد".

مطار معيتيقة المرتزقة السوريين

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا تضطر إلى سحب المرتزقة السوريين من ليبيا.. ما السبب؟
سبق

نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء عن مصادر محلية ليبية، اليوم (الاثنين)، أن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية أقلعت من مطار معيتيقة تنقل مسلحين سوريين من طرابلس إلى مدينة إسطنبول، بعد تمرد عدد كبير منهم بسبب تأخر صرف رواتبهم".

وذكرت المصادر أن الطائرة نقلت عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجًا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مسرب من معسكر الكلية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت المصادر أن "أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، حيث بلغت مستحقات المرتزقة المتأخرة 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد".

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
07:33 PM

تركيا تضطر إلى سحب المرتزقة السوريين من ليبيا.. ما السبب؟

طائرة أقلعت من مطار معيتيقة تُقِل عددًا منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء عن مصادر محلية ليبية، اليوم (الاثنين)، أن "طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية أقلعت من مطار معيتيقة تنقل مسلحين سوريين من طرابلس إلى مدينة إسطنبول، بعد تمرد عدد كبير منهم بسبب تأخر صرف رواتبهم".

وذكرت المصادر أن الطائرة نقلت عناصر المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجًا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مسرب من معسكر الكلية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت المصادر أن "أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، حيث بلغت مستحقات المرتزقة المتأخرة 10 آلاف دولار أمريكي للمرتزق الواحد".

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