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الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يصل إلى مجلس الشورى

الملك يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مجلس الشورى؛ لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ويلقي -رعاه الله- خطابه السنوي.

ويفتتح خادم الحرمين الشريفين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ حيث يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

الملك سلمان يفتتح بعد قليل أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يصل إلى مجلس الشورى
سبق

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مجلس الشورى؛ لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ويلقي -رعاه الله- خطابه السنوي.

ويفتتح خادم الحرمين الشريفين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ حيث يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:35 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
03:24 PM

الخطاب الملكي.. خادم الحرمين يصل إلى مجلس الشورى

الملك يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,057

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مجلس الشورى؛ لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ويلقي -رعاه الله- خطابه السنوي.

ويفتتح خادم الحرمين الشريفين، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ حيث يلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية.

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