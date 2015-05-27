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العراق يسجل ٤٧١٨ إصابة جديدة و ٢٦ حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4718 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1181698.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16267، فيما تم تسجيل 3249 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1094140 حالة.

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العراق يسجل ٤٧١٨ إصابة جديدة و ٢٦ حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4718 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1181698.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16267، فيما تم تسجيل 3249 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1094140 حالة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
06:15 PM

العراق يسجل ٤٧١٨ إصابة جديدة و ٢٦ حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4718 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1181698.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16267، فيما تم تسجيل 3249 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1094140 حالة.

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