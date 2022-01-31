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"بدر بن عبدالله" يبحث مع رئيسة "متحف اللُّوفر" التعاون المستقبلي ثقافياً

التقى وزير التراث والسياحة العماني.. واستعرض مع رئيس "ألِف" إنجازات المؤسسة

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، برئيسة متحف اللوفر الفرنسي لورانس دي كار، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف).

ورحَّب وزير الثقافة برئيسة متحف اللوفر في مستهل اللقاء، مبدياً تقديره للمكانة الثقافية العالية التي حافظت عليها مؤسسة اللوفر خلال الأعوام الماضية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، بحث سبل التعاون المستقبلي مع المؤسسة في مختلف المجالات الثقافية.

كما عقد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف)، الدكتور توماس كابلان، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف).

وهنَّأ وزير الثقافة الدكتور توماس كابلان على الإنجازات التي حققتها مؤسسة (ألِف) خلال الأعوام السابقة، وتناول الموضوعات المشتركة، ومناقشة دعم المملكة الجهود الدولية التي تبذلها المؤسسة في سبيل حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة (ألِف) إنجازات المؤسسة في ظل الدعم المستمر الذي تلقته من المملكة العربية السعودية.

كما اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، مع وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان سالم بن محمد المحروقي، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة (ألِف).


وأكد وزير الثقافة في مستهل الاجتماع عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وأهمية التعاون الثقافي المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين في المنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مؤسسة "ألف"، موجهاً الدعوة إلى سالم بن محمد المحروقي ولمثقفي ومثقفات سلطنة عُمان ومبدعيها للمشاركة في المهرجانات الثقافية المقامة في المملكة، لتعزيز أوجه التعاون الثقافي السعودي العماني وتنميته.


وتطرَّق الاجتماع إلى مجلس التنسيق السعودي العُماني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في قطاع التراث عبر تبادل الخبرات؛ لرفع المستوى المهني والأكاديمي للعاملين فيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بدر بن عبدالله" يبحث مع رئيسة "متحف اللُّوفر" التعاون المستقبلي ثقافياً
سبق

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، برئيسة متحف اللوفر الفرنسي لورانس دي كار، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف).

ورحَّب وزير الثقافة برئيسة متحف اللوفر في مستهل اللقاء، مبدياً تقديره للمكانة الثقافية العالية التي حافظت عليها مؤسسة اللوفر خلال الأعوام الماضية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، بحث سبل التعاون المستقبلي مع المؤسسة في مختلف المجالات الثقافية.

كما عقد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف)، الدكتور توماس كابلان، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف).

وهنَّأ وزير الثقافة الدكتور توماس كابلان على الإنجازات التي حققتها مؤسسة (ألِف) خلال الأعوام السابقة، وتناول الموضوعات المشتركة، ومناقشة دعم المملكة الجهود الدولية التي تبذلها المؤسسة في سبيل حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة (ألِف) إنجازات المؤسسة في ظل الدعم المستمر الذي تلقته من المملكة العربية السعودية.

كما اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، مع وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان سالم بن محمد المحروقي، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة (ألِف).


وأكد وزير الثقافة في مستهل الاجتماع عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وأهمية التعاون الثقافي المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين في المنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مؤسسة "ألف"، موجهاً الدعوة إلى سالم بن محمد المحروقي ولمثقفي ومثقفات سلطنة عُمان ومبدعيها للمشاركة في المهرجانات الثقافية المقامة في المملكة، لتعزيز أوجه التعاون الثقافي السعودي العماني وتنميته.


وتطرَّق الاجتماع إلى مجلس التنسيق السعودي العُماني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في قطاع التراث عبر تبادل الخبرات؛ لرفع المستوى المهني والأكاديمي للعاملين فيه.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:52 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:10 AM

"بدر بن عبدالله" يبحث مع رئيسة "متحف اللُّوفر" التعاون المستقبلي ثقافياً

التقى وزير التراث والسياحة العماني.. واستعرض مع رئيس "ألِف" إنجازات المؤسسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، برئيسة متحف اللوفر الفرنسي لورانس دي كار، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف).

ورحَّب وزير الثقافة برئيسة متحف اللوفر في مستهل اللقاء، مبدياً تقديره للمكانة الثقافية العالية التي حافظت عليها مؤسسة اللوفر خلال الأعوام الماضية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، بحث سبل التعاون المستقبلي مع المؤسسة في مختلف المجالات الثقافية.

كما عقد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف)، الدكتور توماس كابلان، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِف).

وهنَّأ وزير الثقافة الدكتور توماس كابلان على الإنجازات التي حققتها مؤسسة (ألِف) خلال الأعوام السابقة، وتناول الموضوعات المشتركة، ومناقشة دعم المملكة الجهود الدولية التي تبذلها المؤسسة في سبيل حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة (ألِف) إنجازات المؤسسة في ظل الدعم المستمر الذي تلقته من المملكة العربية السعودية.

كما اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، مع وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان سالم بن محمد المحروقي، خلال زيارته لجمهورية فرنسا للمشاركة في مؤتمر المانحين الثاني لمؤسسة (ألِف).


وأكد وزير الثقافة في مستهل الاجتماع عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وأهمية التعاون الثقافي المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين في المنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مؤسسة "ألف"، موجهاً الدعوة إلى سالم بن محمد المحروقي ولمثقفي ومثقفات سلطنة عُمان ومبدعيها للمشاركة في المهرجانات الثقافية المقامة في المملكة، لتعزيز أوجه التعاون الثقافي السعودي العماني وتنميته.


وتطرَّق الاجتماع إلى مجلس التنسيق السعودي العُماني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في قطاع التراث عبر تبادل الخبرات؛ لرفع المستوى المهني والأكاديمي للعاملين فيه.

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