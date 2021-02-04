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"المشيخي" يتفقد جوازات مكة ومركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم

اطلع على سير العمل ووقف على الخدمات المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين

تفقد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، إدارة جوازات العاصمة المقدسة، وشملت الزيارة الشعب والأقسام داخل الإدارة.

وتُعَد زيارة اللواء "المشيخي" لجوازات العاصمة المقدسة، من ضمن الجولات المجدولة لإدارات جوازات المحافظات والشعب التابعة للمنطقة؛ حيث كان في استقباله مدير جوازات العاصمة المقدسة العميد عبدالله مدني الحربي وعدد من المنسوبين.

واطلع "المشيخي" على سير عمل الإدارة، ووقف على الخدمات المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.

بعد ذلك توجه لجوازات مركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم؛ للوقوف على جاهزيته، وكان في الاستقبال العقيد رده عبدالله المالكي وعدد من منسوبي المركز.

وأكد اللواء عبدالله المشيخي أن جوازات منطقة مكة المكرمة والفروع التابعة لها، تقوم بخدمة جميع المستفيدين بمهنية عالية واقتدار حيث وفّرت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الإمكانات لتقديم الخدمة بشكل استثنائي ومميز.

جوازات العاصمة المقدسة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المشيخي" يتفقد جوازات مكة ومركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم
سبق

تفقد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، إدارة جوازات العاصمة المقدسة، وشملت الزيارة الشعب والأقسام داخل الإدارة.

وتُعَد زيارة اللواء "المشيخي" لجوازات العاصمة المقدسة، من ضمن الجولات المجدولة لإدارات جوازات المحافظات والشعب التابعة للمنطقة؛ حيث كان في استقباله مدير جوازات العاصمة المقدسة العميد عبدالله مدني الحربي وعدد من المنسوبين.

واطلع "المشيخي" على سير عمل الإدارة، ووقف على الخدمات المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.

بعد ذلك توجه لجوازات مركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم؛ للوقوف على جاهزيته، وكان في الاستقبال العقيد رده عبدالله المالكي وعدد من منسوبي المركز.

وأكد اللواء عبدالله المشيخي أن جوازات منطقة مكة المكرمة والفروع التابعة لها، تقوم بخدمة جميع المستفيدين بمهنية عالية واقتدار حيث وفّرت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الإمكانات لتقديم الخدمة بشكل استثنائي ومميز.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
11:31 AM
اخر تعديل
04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:30 PM

"المشيخي" يتفقد جوازات مكة ومركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم

اطلع على سير العمل ووقف على الخدمات المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين

A A A
متعب البقمي - مكة المكرمة
0
158

تفقد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، إدارة جوازات العاصمة المقدسة، وشملت الزيارة الشعب والأقسام داخل الإدارة.

وتُعَد زيارة اللواء "المشيخي" لجوازات العاصمة المقدسة، من ضمن الجولات المجدولة لإدارات جوازات المحافظات والشعب التابعة للمنطقة؛ حيث كان في استقباله مدير جوازات العاصمة المقدسة العميد عبدالله مدني الحربي وعدد من المنسوبين.

واطلع "المشيخي" على سير عمل الإدارة، ووقف على الخدمات المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.

بعد ذلك توجه لجوازات مركز اللجان الإدارية الموسمية بالتنعيم؛ للوقوف على جاهزيته، وكان في الاستقبال العقيد رده عبدالله المالكي وعدد من منسوبي المركز.

وأكد اللواء عبدالله المشيخي أن جوازات منطقة مكة المكرمة والفروع التابعة لها، تقوم بخدمة جميع المستفيدين بمهنية عالية واقتدار حيث وفّرت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الإمكانات لتقديم الخدمة بشكل استثنائي ومميز.

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