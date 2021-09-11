الديوان الملكي: وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:



"بيان من الديوان الملكي"



انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.