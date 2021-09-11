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الديوان الملكي: وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

الديوان الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
08:42 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
07:27 AM

الديوان الملكي: وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
6,517

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

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