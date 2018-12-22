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جامعة الملك فيصل تطلق برنامج تنمية مهارات قيادات المؤسسات الحكومية

استهدفت مسؤولي الشراكة المجتمعية ورؤساء الإدارات والإعلاميين بالأحساء

تحت رعاية رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أطلقت الجامعة مطلع هذا الأسبوع برنامج تنمية مهارات قيادات المؤسسات الحكومية، والتي استهدفت القيادات العليا ومسؤولي الشراكة المجتمعية ورؤساء الإدارات والإعلاميين في تلك القطاعات بمحافظة الأحساء.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه البرامج النوعية تم إعدادها بعناية لتحقيق التكامل مع جهود تطوير رأس المال البشري في مؤسسات القطاع الحكومي، كما تأتي مساهمة من الجامعة في برنامج رؤية المملكة 2030 نحو تنمية القدرات البشرية.

وأشاد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان بحجم الإقبال والمشاركة المجتمعية في هذه البرامج، والتي ترسخ دور الجامعة نحو المسؤولية المجتمعية، وحرصها على توطيد علاقاتها وشراكاتها مع المجتمع.

من جانب آخر، أوضح المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور محمد بن عبد العزيز العيد أن البرنامج يشتمل على (٨) برامج تخصصية تقدم في (٤٨) ساعة تدريبية، وبمشاركة (٢٢) جهة مستفيدة، وتتضمن محاور في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وبناء آليات الشراكة المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المؤسسية، وأدوات رقمية عصرية للمتحدثين الرسميين، ومهارات الإلقاء والتأثير، وفنون صياغة الخطابات الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك فيصل تطلق برنامج تنمية مهارات قيادات المؤسسات الحكومية
سبق

تحت رعاية رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أطلقت الجامعة مطلع هذا الأسبوع برنامج تنمية مهارات قيادات المؤسسات الحكومية، والتي استهدفت القيادات العليا ومسؤولي الشراكة المجتمعية ورؤساء الإدارات والإعلاميين في تلك القطاعات بمحافظة الأحساء.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه البرامج النوعية تم إعدادها بعناية لتحقيق التكامل مع جهود تطوير رأس المال البشري في مؤسسات القطاع الحكومي، كما تأتي مساهمة من الجامعة في برنامج رؤية المملكة 2030 نحو تنمية القدرات البشرية.

وأشاد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان بحجم الإقبال والمشاركة المجتمعية في هذه البرامج، والتي ترسخ دور الجامعة نحو المسؤولية المجتمعية، وحرصها على توطيد علاقاتها وشراكاتها مع المجتمع.

من جانب آخر، أوضح المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور محمد بن عبد العزيز العيد أن البرنامج يشتمل على (٨) برامج تخصصية تقدم في (٤٨) ساعة تدريبية، وبمشاركة (٢٢) جهة مستفيدة، وتتضمن محاور في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وبناء آليات الشراكة المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المؤسسية، وأدوات رقمية عصرية للمتحدثين الرسميين، ومهارات الإلقاء والتأثير، وفنون صياغة الخطابات الرسمية.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
01:20 AM

جامعة الملك فيصل تطلق برنامج تنمية مهارات قيادات المؤسسات الحكومية

استهدفت مسؤولي الشراكة المجتمعية ورؤساء الإدارات والإعلاميين بالأحساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تحت رعاية رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أطلقت الجامعة مطلع هذا الأسبوع برنامج تنمية مهارات قيادات المؤسسات الحكومية، والتي استهدفت القيادات العليا ومسؤولي الشراكة المجتمعية ورؤساء الإدارات والإعلاميين في تلك القطاعات بمحافظة الأحساء.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه البرامج النوعية تم إعدادها بعناية لتحقيق التكامل مع جهود تطوير رأس المال البشري في مؤسسات القطاع الحكومي، كما تأتي مساهمة من الجامعة في برنامج رؤية المملكة 2030 نحو تنمية القدرات البشرية.

وأشاد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل بن مشاري العيدان بحجم الإقبال والمشاركة المجتمعية في هذه البرامج، والتي ترسخ دور الجامعة نحو المسؤولية المجتمعية، وحرصها على توطيد علاقاتها وشراكاتها مع المجتمع.

من جانب آخر، أوضح المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور محمد بن عبد العزيز العيد أن البرنامج يشتمل على (٨) برامج تخصصية تقدم في (٤٨) ساعة تدريبية، وبمشاركة (٢٢) جهة مستفيدة، وتتضمن محاور في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وبناء آليات الشراكة المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المؤسسية، وأدوات رقمية عصرية للمتحدثين الرسميين، ومهارات الإلقاء والتأثير، وفنون صياغة الخطابات الرسمية.

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