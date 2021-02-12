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العيادات التغذوية تواصل خدماتها في "خوخة الحديدة"

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3,850 كرتون تمور  في "المهرة"

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك خلال شهر يناير 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 2366 فرداً، وقسم الطوارئ 7044 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 3611 مستفيداً، وعيادة

التغذية العلاجية 374 فرداً، وعيادة التحصين 189شخصاً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1510 مستفيدين، ولقسم علاج

الإصابات 1323 شخصاً، والإحالة الطبية 17 مستفيداً، ولقسم التوعية والتثقيف 1731 فرداً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 13,451 مريضاً، وراجع الصيدلية 16,622 مراجعاً، ولقسم الرعاية الصحية 5,317 شخصاً، ولقسم التنويم 17شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 21 حالة، ولقسم نقل الدم 66 حالة، وراجع قسم التوليد 94 مراجعاً.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,850 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة استفاد منها 3,800 أسرة نازحة ومتضررة.

يأتي ذلك امتداداً لجهود المملكة الإغاثية والإنسانية المقدمة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العيادات التغذوية تواصل خدماتها في "خوخة الحديدة"
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك خلال شهر يناير 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 2366 فرداً، وقسم الطوارئ 7044 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 3611 مستفيداً، وعيادة

التغذية العلاجية 374 فرداً، وعيادة التحصين 189شخصاً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1510 مستفيدين، ولقسم علاج

الإصابات 1323 شخصاً، والإحالة الطبية 17 مستفيداً، ولقسم التوعية والتثقيف 1731 فرداً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 13,451 مريضاً، وراجع الصيدلية 16,622 مراجعاً، ولقسم الرعاية الصحية 5,317 شخصاً، ولقسم التنويم 17شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 21 حالة، ولقسم نقل الدم 66 حالة، وراجع قسم التوليد 94 مراجعاً.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,850 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة استفاد منها 3,800 أسرة نازحة ومتضررة.

يأتي ذلك امتداداً لجهود المملكة الإغاثية والإنسانية المقدمة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:22 PM

العيادات التغذوية تواصل خدماتها في "خوخة الحديدة"

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3,850 كرتون تمور  في "المهرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك خلال شهر يناير 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 2366 فرداً، وقسم الطوارئ 7044 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 3611 مستفيداً، وعيادة

التغذية العلاجية 374 فرداً، وعيادة التحصين 189شخصاً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1510 مستفيدين، ولقسم علاج

الإصابات 1323 شخصاً، والإحالة الطبية 17 مستفيداً، ولقسم التوعية والتثقيف 1731 فرداً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 13,451 مريضاً، وراجع الصيدلية 16,622 مراجعاً، ولقسم الرعاية الصحية 5,317 شخصاً، ولقسم التنويم 17شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 21 حالة، ولقسم نقل الدم 66 حالة، وراجع قسم التوليد 94 مراجعاً.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,850 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة استفاد منها 3,800 أسرة نازحة ومتضررة.

يأتي ذلك امتداداً لجهود المملكة الإغاثية والإنسانية المقدمة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.

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