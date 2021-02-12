كما أجرى الفحص المخبري لـ 13,451 مريضاً، وراجع الصيدلية 16,622 مراجعاً، ولقسم الرعاية الصحية 5,317 شخصاً، ولقسم التنويم 17شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 21 حالة، ولقسم نقل الدم 66 حالة، وراجع قسم التوليد 94 مراجعاً.
من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,850 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة استفاد منها 3,800 أسرة نازحة ومتضررة.
يأتي ذلك امتداداً لجهود المملكة الإغاثية والإنسانية المقدمة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 13,451 مريضاً، وراجع الصيدلية 16,622 مراجعاً، ولقسم الرعاية الصحية 5,317 شخصاً، ولقسم التنويم 17شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 21 حالة، ولقسم نقل الدم 66 حالة، وراجع قسم التوليد 94 مراجعاً.
من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,850 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة استفاد منها 3,800 أسرة نازحة ومتضررة.
يأتي ذلك امتداداً لجهود المملكة الإغاثية والإنسانية المقدمة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.
12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:22 PM
العيادات التغذوية تواصل خدماتها في "خوخة الحديدة"
"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3,850 كرتون تمور في "المهرة"
كما أجرى الفحص المخبري لـ 13,451 مريضاً، وراجع الصيدلية 16,622 مراجعاً، ولقسم الرعاية الصحية 5,317 شخصاً، ولقسم التنويم 17شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 21 حالة، ولقسم نقل الدم 66 حالة، وراجع قسم التوليد 94 مراجعاً.
من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,850 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة استفاد منها 3,800 أسرة نازحة ومتضررة.
يأتي ذلك امتداداً لجهود المملكة الإغاثية والإنسانية المقدمة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق.