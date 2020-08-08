النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. "بائعات الورد" يُربكن الحركة المرورية بـ"شفا الطائف".. والأمانة تفرقهن

يُخالفن اشتراطات "كورونا" الاحترازية والوقائية .. وقد يتسببن في نشر العدوى

فرقت لجنة مُشكلة من أمانة محافظة الطائف، بمُساندة أمنية عددًا من "بائعات الورد" واللاتي ينتشرن بكثافة في طريق الشفا الطالع وتحديدًا من تقاطع وادي ذي غزال حتى الدائري أو ما يُسمى بـ "الفرع" في مركز الشفا السياحي.

الفتيات "بائعات الورد" وهن أجنبيات، بعضهن يستثرن الشباب من خلال وجودهن على الرصيف المحاذي للطريق الطالع للشفا، حيث يحملن الورد، ويتسببن في إرباك الحركة المرورية على ذلك الطريق السريع والذي يُشكل خطورة في حال ازدحامه، حيث يستغلون الإقبال المتزايد خلال هذه الأيام على زوار مركز الشفا السياحي واكتظاظه بالمصطافين، كذلك ازدياد الحركة المرورية من على الطريق الطالع.

ذلك المنظر خجلَ منه الكثير من سالكي الطريق كذلك زوار الشفا، واستثارهم، ما أدى لتزايد البلاغات على الأمانة والتي بدورها شكلت لجنة لتنفيذ المهمة بمتابعة هذه الفئة من الفتيات وبينهن أطفال، وذلك بتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، حيث ينتشرن تلك الفتيات، ويحملن الورود، والبالونات، وبعض الألعاب النارية، وبيعها بعد ملامستها دون معرفة مصدرها، في مخالفة للاشتراطات الاحترازية، حيث إن ذلك قد يتسببنَ من خلاله في تفشي فيروس كورونا في حال وجود مُصابات من بينهن، بخلاف مُخالفتهن للأنظمة، كونهن ينتشرن كذلك عند منتزهات الطائف السياحية ومنها على وجه الخصوص منتزه الردف العام.

"سبق" رصدت تحرك لجنة الأمانة وبمساندة أمنية من مخفر شرطة الشفا بالطائف، في متابعة هذه الفئة من المخالفات واللاتي ترجلن عبر الجبال المحيطة لحظة وصول اللجنة وتركن بضائعهن والتي تمت مُصادرتها، فيما واصلت تفريق انتشارهن بالطريق وصولاً للفرع بالشفا، على أنها ستُتابع وجودهن على مدار الساعة، وتمنعهن من انتشارهن وممارستهن لتلك المخالفات.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. "بائعات الورد" يُربكن الحركة المرورية بـ"شفا الطائف".. والأمانة تفرقهن
سبق

فرقت لجنة مُشكلة من أمانة محافظة الطائف، بمُساندة أمنية عددًا من "بائعات الورد" واللاتي ينتشرن بكثافة في طريق الشفا الطالع وتحديدًا من تقاطع وادي ذي غزال حتى الدائري أو ما يُسمى بـ "الفرع" في مركز الشفا السياحي.

الفتيات "بائعات الورد" وهن أجنبيات، بعضهن يستثرن الشباب من خلال وجودهن على الرصيف المحاذي للطريق الطالع للشفا، حيث يحملن الورد، ويتسببن في إرباك الحركة المرورية على ذلك الطريق السريع والذي يُشكل خطورة في حال ازدحامه، حيث يستغلون الإقبال المتزايد خلال هذه الأيام على زوار مركز الشفا السياحي واكتظاظه بالمصطافين، كذلك ازدياد الحركة المرورية من على الطريق الطالع.

ذلك المنظر خجلَ منه الكثير من سالكي الطريق كذلك زوار الشفا، واستثارهم، ما أدى لتزايد البلاغات على الأمانة والتي بدورها شكلت لجنة لتنفيذ المهمة بمتابعة هذه الفئة من الفتيات وبينهن أطفال، وذلك بتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، حيث ينتشرن تلك الفتيات، ويحملن الورود، والبالونات، وبعض الألعاب النارية، وبيعها بعد ملامستها دون معرفة مصدرها، في مخالفة للاشتراطات الاحترازية، حيث إن ذلك قد يتسببنَ من خلاله في تفشي فيروس كورونا في حال وجود مُصابات من بينهن، بخلاف مُخالفتهن للأنظمة، كونهن ينتشرن كذلك عند منتزهات الطائف السياحية ومنها على وجه الخصوص منتزه الردف العام.

"سبق" رصدت تحرك لجنة الأمانة وبمساندة أمنية من مخفر شرطة الشفا بالطائف، في متابعة هذه الفئة من المخالفات واللاتي ترجلن عبر الجبال المحيطة لحظة وصول اللجنة وتركن بضائعهن والتي تمت مُصادرتها، فيما واصلت تفريق انتشارهن بالطريق وصولاً للفرع بالشفا، على أنها ستُتابع وجودهن على مدار الساعة، وتمنعهن من انتشارهن وممارستهن لتلك المخالفات.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
11:25 PM

شاهد .. "بائعات الورد" يُربكن الحركة المرورية بـ"شفا الطائف".. والأمانة تفرقهن

يُخالفن اشتراطات "كورونا" الاحترازية والوقائية .. وقد يتسببن في نشر العدوى

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
6,493

فرقت لجنة مُشكلة من أمانة محافظة الطائف، بمُساندة أمنية عددًا من "بائعات الورد" واللاتي ينتشرن بكثافة في طريق الشفا الطالع وتحديدًا من تقاطع وادي ذي غزال حتى الدائري أو ما يُسمى بـ "الفرع" في مركز الشفا السياحي.

الفتيات "بائعات الورد" وهن أجنبيات، بعضهن يستثرن الشباب من خلال وجودهن على الرصيف المحاذي للطريق الطالع للشفا، حيث يحملن الورد، ويتسببن في إرباك الحركة المرورية على ذلك الطريق السريع والذي يُشكل خطورة في حال ازدحامه، حيث يستغلون الإقبال المتزايد خلال هذه الأيام على زوار مركز الشفا السياحي واكتظاظه بالمصطافين، كذلك ازدياد الحركة المرورية من على الطريق الطالع.

ذلك المنظر خجلَ منه الكثير من سالكي الطريق كذلك زوار الشفا، واستثارهم، ما أدى لتزايد البلاغات على الأمانة والتي بدورها شكلت لجنة لتنفيذ المهمة بمتابعة هذه الفئة من الفتيات وبينهن أطفال، وذلك بتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، حيث ينتشرن تلك الفتيات، ويحملن الورود، والبالونات، وبعض الألعاب النارية، وبيعها بعد ملامستها دون معرفة مصدرها، في مخالفة للاشتراطات الاحترازية، حيث إن ذلك قد يتسببنَ من خلاله في تفشي فيروس كورونا في حال وجود مُصابات من بينهن، بخلاف مُخالفتهن للأنظمة، كونهن ينتشرن كذلك عند منتزهات الطائف السياحية ومنها على وجه الخصوص منتزه الردف العام.

"سبق" رصدت تحرك لجنة الأمانة وبمساندة أمنية من مخفر شرطة الشفا بالطائف، في متابعة هذه الفئة من المخالفات واللاتي ترجلن عبر الجبال المحيطة لحظة وصول اللجنة وتركن بضائعهن والتي تمت مُصادرتها، فيما واصلت تفريق انتشارهن بالطريق وصولاً للفرع بالشفا، على أنها ستُتابع وجودهن على مدار الساعة، وتمنعهن من انتشارهن وممارستهن لتلك المخالفات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,749
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,983
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,478

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة