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فرنسا لأمريكا: لا تفرضي علينا شراء أسلحتك بذريعة التضامن

"بارلي" دعت أوروبا إلى إنتاج أسلحة تتناسب مع قوتها

طالبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم (الأحد) الولايات المتحدة بعدم فرض أسلحتها على دول حلف شمال الأطلسي"الناتو" بذريعة التضامن الأطلسي.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، قالت "بارلي": "يجب ألا نسمح للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو أن تتحول إلى ورقة ضغط لواشنطن التي ستلزم دول الناتو شراء أسلحة أمريكية"، بحسب "سبوتنيك".

ودعت الوزيرة الفرنسية إلى ضرورة قيام أوروبا بتشكيل أدوات عسكرية تتناسب مع قوتها الاقتصادية والسياسية.

واعتبرت أنه من المستحيل ضمان أمن أوروبا دون حوار مع روسيا.

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي الولايات المتحدة الأسلحة الأمريكية حلف شمال الأطلسي الناتو

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا لأمريكا: لا تفرضي علينا شراء أسلحتك بذريعة التضامن
سبق

طالبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم (الأحد) الولايات المتحدة بعدم فرض أسلحتها على دول حلف شمال الأطلسي"الناتو" بذريعة التضامن الأطلسي.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، قالت "بارلي": "يجب ألا نسمح للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو أن تتحول إلى ورقة ضغط لواشنطن التي ستلزم دول الناتو شراء أسلحة أمريكية"، بحسب "سبوتنيك".

ودعت الوزيرة الفرنسية إلى ضرورة قيام أوروبا بتشكيل أدوات عسكرية تتناسب مع قوتها الاقتصادية والسياسية.

واعتبرت أنه من المستحيل ضمان أمن أوروبا دون حوار مع روسيا.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:09 PM

فرنسا لأمريكا: لا تفرضي علينا شراء أسلحتك بذريعة التضامن

"بارلي" دعت أوروبا إلى إنتاج أسلحة تتناسب مع قوتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم (الأحد) الولايات المتحدة بعدم فرض أسلحتها على دول حلف شمال الأطلسي"الناتو" بذريعة التضامن الأطلسي.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، قالت "بارلي": "يجب ألا نسمح للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو أن تتحول إلى ورقة ضغط لواشنطن التي ستلزم دول الناتو شراء أسلحة أمريكية"، بحسب "سبوتنيك".

ودعت الوزيرة الفرنسية إلى ضرورة قيام أوروبا بتشكيل أدوات عسكرية تتناسب مع قوتها الاقتصادية والسياسية.

واعتبرت أنه من المستحيل ضمان أمن أوروبا دون حوار مع روسيا.

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