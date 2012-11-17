أعلنت قيادة التحالف تدمير مسيّرة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.
وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف تدمير مسيّرة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.
وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف تدمير مسيّرة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.
وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف تدمير مسيّرة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.
وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.