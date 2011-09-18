سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 إصابة جديدة و1.823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41,754,903 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 668,442 حالة.
الولايات المتحدة.. 147.581 إصابة جديدة و1.823 وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 إصابة جديدة و1.823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41,754,903 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 668,442 حالة.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 إصابة جديدة و1.823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة.. 147.581 إصابة جديدة و1.823 وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 إصابة جديدة و1.823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41,754,903 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 668,442 حالة.