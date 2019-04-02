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وثّقها عسكري بـ "الدفاع".. لقطة من صامطة تشهد بإنسانية رجل أمن

يقول مناشداً تكريمه: البداية حيث كان "بطل الصورة" يقود مركبة رسمية

في موقف إنساني كان بطله رجل أمن ومواطن آخر، التقطت عدسة أحد أفراد وزارة الدفاع في أثناء عبوره أحد الشوارع في محافظة صامطة، تفاصيل مشهد مساعدة شاب مقعد يسير بعربة؛ حيث قام أحد رجال الأمن بإيقاف دوريته والترجل منها ووضعها في موقع يحمي الشاب المقعد واتخذ إجراءات السلامة، وقام بمعية مواطن من أجل مساعدته على اجتياز الرصيف الفاصل بين الطريقين؛ نظراً لخطورة الموقع الذي توقف فيه بعربته.

وقال العسكري بوزارة الدفاع محمد طاهر عاتي؛ لـ "سبق": "التقطت هذه الصورة في أثناء عبوري أحد الطرق بمحافظة صامطة في مركز السهي وتحديداً ديحمة، وكان الموقف الذي يمر به الشاب المقعد خطراً جداً، وكان رجل الأمن عبدالرحمن إبراهيم يقود مركبة رسمية عندما شاهد ذلك الموقف وسارع من مسافة بعيدة بحماية المقعد حتى وصل إليه وساعده بمعية مواطن آخر يدعى عصام".

وأضاف: "هذا الموقف لم أتمكن من تصويره بالفيديو لقد غابت عني الفكرة تماماً، ولكن كانت الدورية من بعيد تعمل على تنبيه المارة وتضيء المنبّهات الضوئية، وهي تحاول من مسافة تتجاوز كيلو متراً ألا يتعرّض المقعد لأذى ونجحت -بعد توفيق الله- كون المعاق كان محتجزاً أمام رصيف كبير ولم تتوافر في تلك النقطة مناطق عبور مخصّصة لذوي القدرات الخاصة".

وطالب "عاتي"؛ الجهات المعنية، بتكريم رجل الأمن والمواطن، وكذلك طالب سكان ديحمة بعمل مواقع مخصّصة لعبور ذوي القدرات الخاصة في تلك المنطقة تحديداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وثّقها عسكري بـ "الدفاع".. لقطة من صامطة تشهد بإنسانية رجل أمن
سبق

في موقف إنساني كان بطله رجل أمن ومواطن آخر، التقطت عدسة أحد أفراد وزارة الدفاع في أثناء عبوره أحد الشوارع في محافظة صامطة، تفاصيل مشهد مساعدة شاب مقعد يسير بعربة؛ حيث قام أحد رجال الأمن بإيقاف دوريته والترجل منها ووضعها في موقع يحمي الشاب المقعد واتخذ إجراءات السلامة، وقام بمعية مواطن من أجل مساعدته على اجتياز الرصيف الفاصل بين الطريقين؛ نظراً لخطورة الموقع الذي توقف فيه بعربته.

وقال العسكري بوزارة الدفاع محمد طاهر عاتي؛ لـ "سبق": "التقطت هذه الصورة في أثناء عبوري أحد الطرق بمحافظة صامطة في مركز السهي وتحديداً ديحمة، وكان الموقف الذي يمر به الشاب المقعد خطراً جداً، وكان رجل الأمن عبدالرحمن إبراهيم يقود مركبة رسمية عندما شاهد ذلك الموقف وسارع من مسافة بعيدة بحماية المقعد حتى وصل إليه وساعده بمعية مواطن آخر يدعى عصام".

وأضاف: "هذا الموقف لم أتمكن من تصويره بالفيديو لقد غابت عني الفكرة تماماً، ولكن كانت الدورية من بعيد تعمل على تنبيه المارة وتضيء المنبّهات الضوئية، وهي تحاول من مسافة تتجاوز كيلو متراً ألا يتعرّض المقعد لأذى ونجحت -بعد توفيق الله- كون المعاق كان محتجزاً أمام رصيف كبير ولم تتوافر في تلك النقطة مناطق عبور مخصّصة لذوي القدرات الخاصة".

وطالب "عاتي"؛ الجهات المعنية، بتكريم رجل الأمن والمواطن، وكذلك طالب سكان ديحمة بعمل مواقع مخصّصة لعبور ذوي القدرات الخاصة في تلك المنطقة تحديداً.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
02:02 PM

وثّقها عسكري بـ "الدفاع".. لقطة من صامطة تشهد بإنسانية رجل أمن

يقول مناشداً تكريمه: البداية حيث كان "بطل الصورة" يقود مركبة رسمية

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محمد المواسي - جازان
9
15,642

في موقف إنساني كان بطله رجل أمن ومواطن آخر، التقطت عدسة أحد أفراد وزارة الدفاع في أثناء عبوره أحد الشوارع في محافظة صامطة، تفاصيل مشهد مساعدة شاب مقعد يسير بعربة؛ حيث قام أحد رجال الأمن بإيقاف دوريته والترجل منها ووضعها في موقع يحمي الشاب المقعد واتخذ إجراءات السلامة، وقام بمعية مواطن من أجل مساعدته على اجتياز الرصيف الفاصل بين الطريقين؛ نظراً لخطورة الموقع الذي توقف فيه بعربته.

وقال العسكري بوزارة الدفاع محمد طاهر عاتي؛ لـ "سبق": "التقطت هذه الصورة في أثناء عبوري أحد الطرق بمحافظة صامطة في مركز السهي وتحديداً ديحمة، وكان الموقف الذي يمر به الشاب المقعد خطراً جداً، وكان رجل الأمن عبدالرحمن إبراهيم يقود مركبة رسمية عندما شاهد ذلك الموقف وسارع من مسافة بعيدة بحماية المقعد حتى وصل إليه وساعده بمعية مواطن آخر يدعى عصام".

وأضاف: "هذا الموقف لم أتمكن من تصويره بالفيديو لقد غابت عني الفكرة تماماً، ولكن كانت الدورية من بعيد تعمل على تنبيه المارة وتضيء المنبّهات الضوئية، وهي تحاول من مسافة تتجاوز كيلو متراً ألا يتعرّض المقعد لأذى ونجحت -بعد توفيق الله- كون المعاق كان محتجزاً أمام رصيف كبير ولم تتوافر في تلك النقطة مناطق عبور مخصّصة لذوي القدرات الخاصة".

وطالب "عاتي"؛ الجهات المعنية، بتكريم رجل الأمن والمواطن، وكذلك طالب سكان ديحمة بعمل مواقع مخصّصة لعبور ذوي القدرات الخاصة في تلك المنطقة تحديداً.

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