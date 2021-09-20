النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نورة" خرجت للبقالة في جدة مغرب أمس.. ثم اختفت

والدها يؤكد أنها لا تشكو من شيء.. ويناشد البحث عنها

تكثّف الأجهزة الأمنية بجدة، بحثها عن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، اختفت في ظروف غامضة في حي السنابل منذ مغرب يوم أمس.
وقال والد الفتاة المختفية "نورة": إن ابنته اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة للقريبة، في ظروف غامضة ولم تعد.
وأضاف: لا نعرف أي معلومة أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية.
وأشار إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات، وقرروا إبلاغ الشرطة وتعميم أوصافها؛ داعيًا مَن يعرف معلومة بشأنها إلى أن يتوجه إلى الشرطة، أو يتواصل معهم على الرقم 0508595877.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نورة" خرجت للبقالة في جدة مغرب أمس.. ثم اختفت
سبق

تكثّف الأجهزة الأمنية بجدة، بحثها عن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، اختفت في ظروف غامضة في حي السنابل منذ مغرب يوم أمس.
وقال والد الفتاة المختفية "نورة": إن ابنته اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة للقريبة، في ظروف غامضة ولم تعد.
وأضاف: لا نعرف أي معلومة أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية.
وأشار إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات، وقرروا إبلاغ الشرطة وتعميم أوصافها؛ داعيًا مَن يعرف معلومة بشأنها إلى أن يتوجه إلى الشرطة، أو يتواصل معهم على الرقم 0508595877.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
04:26 PM

"نورة" خرجت للبقالة في جدة مغرب أمس.. ثم اختفت

والدها يؤكد أنها لا تشكو من شيء.. ويناشد البحث عنها

A A A
سعود الدعجاني - جدة
21
12,286

تكثّف الأجهزة الأمنية بجدة، بحثها عن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، اختفت في ظروف غامضة في حي السنابل منذ مغرب يوم أمس.
وقال والد الفتاة المختفية "نورة": إن ابنته اختفت بعد خروجها من المنزل للبقالة للقريبة، في ظروف غامضة ولم تعد.
وأضاف: لا نعرف أي معلومة أو المكان الذي توجد فيه، وهي لا تشكو من أي شيء، وحياتها طبيعية.
وأشار إلى أنهم بحثوا عنها في المستشفيات، وقرروا إبلاغ الشرطة وتعميم أوصافها؛ داعيًا مَن يعرف معلومة بشأنها إلى أن يتوجه إلى الشرطة، أو يتواصل معهم على الرقم 0508595877.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,801
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,986
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,955
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,531

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة