وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.

شاهد.. "مدني الرياض" يباشر حريقاً في مستودع بالمدينة الصناعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-02 باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج. وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 12:51 PM

شاهد.. "مدني الرياض" يباشر حريقاً في مستودع بالمدينة الصناعية على طريق الخرج.. والحادث لم يُسفر عن وقوع أيّ إصابات





A A A





0 مشاركة

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.

وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.