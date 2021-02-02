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شاهد.. "مدني الرياض" يباشر حريقاً في مستودع بالمدينة الصناعية

على طريق الخرج.. والحادث لم يُسفر عن وقوع أيّ إصابات

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.

وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.

الدفاع المدني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مدني الرياض" يباشر حريقاً في مستودع بالمدينة الصناعية
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.

وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:51 PM

شاهد.. "مدني الرياض" يباشر حريقاً في مستودع بالمدينة الصناعية

على طريق الخرج.. والحادث لم يُسفر عن وقوع أيّ إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.

وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.

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