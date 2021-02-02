شاهد.. "مدني الرياض" يباشر حريقاً في مستودع بالمدينة الصناعية

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.
وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.
وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.الدفاع المدني الرياض
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.
وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مستودع في حي المدينة الصناعية على طريق الخرج.
وذكر الدفاع المدني السعودي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع إصابات.