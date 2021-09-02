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الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً في الجوف .. ويقتل 10 متمردين على الأقل

تدمير آلية عسكرية للميليشيا وإعطاب أخرى

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 متمردين وجرح آخرين.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة دمرا عربة وأعطبا أخرى بقصف دقيق لمدفعية الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن المعركة انتهت بفرار ميليشيا الحوثي نحو منطقة بير المزاريق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً في الجوف .. ويقتل 10 متمردين على الأقل
سبق

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 متمردين وجرح آخرين.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة دمرا عربة وأعطبا أخرى بقصف دقيق لمدفعية الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن المعركة انتهت بفرار ميليشيا الحوثي نحو منطقة بير المزاريق.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
07:17 PM

الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً في الجوف .. ويقتل 10 متمردين على الأقل

تدمير آلية عسكرية للميليشيا وإعطاب أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري، أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 متمردين وجرح آخرين.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة دمرا عربة وأعطبا أخرى بقصف دقيق لمدفعية الجيش، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن المعركة انتهت بفرار ميليشيا الحوثي نحو منطقة بير المزاريق.

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