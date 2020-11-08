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تدشين حساب "المسؤولية الاجتماعية للشركات" على شبكات التواصل الاجتماعي

إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية لتحقيق رؤية 2030

دشّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حساب المسؤولية الاجتماعية للشركات (@SRHRSD_SA)، على شبكات التواصل الاجتماعي، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، وبحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وبمشاركة أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى.

ويعد الحساب إحدى مبادرات الوزارة لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتشجيع قطاع الأعمال على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية المسند للوزارة، عبر برنامج التحول الوطني.

كما سيعمل الحساب على تشجيع قطاع الأعمال لتحقيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في البيئة والاقتصاد والمجتمع. إضافة إلى مخاطبته الشركات عبر محتوى موثوق ومبسّط، يصل إليهم من خلال تقنيات الصورة والصوت والكتابة والتصاميم الحديثة؛ ليكون مرجعًا في مجاله لكل من يرغب في التعمق في معرفة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

كما سيسهم الحساب في تحفيز الشركات على تبني وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات في ذلك الجانب.

يذكر أن حساب المسؤولية الاجتماعية جاء إثر تدشين الوزارة لاستراتيجية المملكة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الفترة الماضية، بعد دراسة الوضع الحالي، ومسح ميداني، وورش عمل مع مختلف القطاعات، وجلسات نقاشية مع أصحاب العلاقة الرئيسين، والتي تعد إحدى ركائز الإستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية ورفع الوعي من خلال خطة اتصال مع القطاع الأعمال والمجتمع ككل، ولعل هذه القناه هي باكورة أعمال هذه الركيزة. حساب المسؤولية الاجتماعية @SRHRSD_SA.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدشين حساب "المسؤولية الاجتماعية للشركات" على شبكات التواصل الاجتماعي
سبق

دشّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حساب المسؤولية الاجتماعية للشركات (@SRHRSD_SA)، على شبكات التواصل الاجتماعي، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، وبحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وبمشاركة أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى.

ويعد الحساب إحدى مبادرات الوزارة لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتشجيع قطاع الأعمال على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية المسند للوزارة، عبر برنامج التحول الوطني.

كما سيعمل الحساب على تشجيع قطاع الأعمال لتحقيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في البيئة والاقتصاد والمجتمع. إضافة إلى مخاطبته الشركات عبر محتوى موثوق ومبسّط، يصل إليهم من خلال تقنيات الصورة والصوت والكتابة والتصاميم الحديثة؛ ليكون مرجعًا في مجاله لكل من يرغب في التعمق في معرفة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

كما سيسهم الحساب في تحفيز الشركات على تبني وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات في ذلك الجانب.

يذكر أن حساب المسؤولية الاجتماعية جاء إثر تدشين الوزارة لاستراتيجية المملكة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الفترة الماضية، بعد دراسة الوضع الحالي، ومسح ميداني، وورش عمل مع مختلف القطاعات، وجلسات نقاشية مع أصحاب العلاقة الرئيسين، والتي تعد إحدى ركائز الإستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية ورفع الوعي من خلال خطة اتصال مع القطاع الأعمال والمجتمع ككل، ولعل هذه القناه هي باكورة أعمال هذه الركيزة. حساب المسؤولية الاجتماعية @SRHRSD_SA.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
06:47 PM

تدشين حساب "المسؤولية الاجتماعية للشركات" على شبكات التواصل الاجتماعي

إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية لتحقيق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حساب المسؤولية الاجتماعية للشركات (@SRHRSD_SA)، على شبكات التواصل الاجتماعي، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، وبحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وبمشاركة أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى.

ويعد الحساب إحدى مبادرات الوزارة لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتشجيع قطاع الأعمال على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية المسند للوزارة، عبر برنامج التحول الوطني.

كما سيعمل الحساب على تشجيع قطاع الأعمال لتحقيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في البيئة والاقتصاد والمجتمع. إضافة إلى مخاطبته الشركات عبر محتوى موثوق ومبسّط، يصل إليهم من خلال تقنيات الصورة والصوت والكتابة والتصاميم الحديثة؛ ليكون مرجعًا في مجاله لكل من يرغب في التعمق في معرفة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

كما سيسهم الحساب في تحفيز الشركات على تبني وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات في ذلك الجانب.

يذكر أن حساب المسؤولية الاجتماعية جاء إثر تدشين الوزارة لاستراتيجية المملكة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الفترة الماضية، بعد دراسة الوضع الحالي، ومسح ميداني، وورش عمل مع مختلف القطاعات، وجلسات نقاشية مع أصحاب العلاقة الرئيسين، والتي تعد إحدى ركائز الإستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية ورفع الوعي من خلال خطة اتصال مع القطاع الأعمال والمجتمع ككل، ولعل هذه القناه هي باكورة أعمال هذه الركيزة. حساب المسؤولية الاجتماعية @SRHRSD_SA.

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