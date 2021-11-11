أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية بجبهة مأرب الجنوبية.
"التحالف": استهداف منظومة دفاع جوي "حوثية" بجبهة مأرب الجنوبية
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية بجبهة مأرب الجنوبية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية
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"التحالف": استهداف منظومة دفاع جوي "حوثية" بجبهة مأرب الجنوبيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-11
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
11:52 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
06:45 AM
"التحالف": استهداف منظومة دفاع جوي "حوثية" بجبهة مأرب الجنوبية
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية بجبهة مأرب الجنوبية.
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