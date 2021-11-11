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"التحالف": استهداف منظومة دفاع جوي "حوثية" بجبهة مأرب الجنوبية

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية بجبهة مأرب الجنوبية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": استهداف منظومة دفاع جوي "حوثية" بجبهة مأرب الجنوبية
سبق

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية بجبهة مأرب الجنوبية.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
11:52 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
06:45 AM

"التحالف": استهداف منظومة دفاع جوي "حوثية" بجبهة مأرب الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,989

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية بجبهة مأرب الجنوبية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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