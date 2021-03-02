النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية

تقديراً لدعمه للرياضة بشكل عام.. اتحاد الكاراتيه يهدي وزير الرياضة الحزام الأسود الفخري

تقديراً لدعمه للرياضة بشكل عام واتحاد الكاراتيه بشكل خاص، قدّم الاتحاد السعودي للكاراتيه الحزام الأسود الفخري للأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وسلم الحزام الأسود رئيس اتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص بمكتب وزير الرياضة، الذي قدّم الشكر والعرفان لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه للكاراتيه الذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات كان آخرها أول ميدالية ذهبية أولمبية عن طريق البطل محمد العسيري في أولمبياد الشباب الأخير الذي أقيم في الأرجنتين بجانب تحقيق العديد من الميداليات في دورات الألعاب الآسيوية الأولمبية، وكذلك تحقيق العديد من الميداليات في البطولات العالمية القارية والدولية والإقليمية.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تقديراً لدعمه للرياضة بشكل عام.. اتحاد الكاراتيه يهدي وزير الرياضة الحزام الأسود الفخري
سبق

تقديراً لدعمه للرياضة بشكل عام واتحاد الكاراتيه بشكل خاص، قدّم الاتحاد السعودي للكاراتيه الحزام الأسود الفخري للأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وسلم الحزام الأسود رئيس اتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص بمكتب وزير الرياضة، الذي قدّم الشكر والعرفان لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه للكاراتيه الذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات كان آخرها أول ميدالية ذهبية أولمبية عن طريق البطل محمد العسيري في أولمبياد الشباب الأخير الذي أقيم في الأرجنتين بجانب تحقيق العديد من الميداليات في دورات الألعاب الآسيوية الأولمبية، وكذلك تحقيق العديد من الميداليات في البطولات العالمية القارية والدولية والإقليمية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
02:48 PM

تقديراً لدعمه للرياضة بشكل عام.. اتحاد الكاراتيه يهدي وزير الرياضة الحزام الأسود الفخري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
611

تقديراً لدعمه للرياضة بشكل عام واتحاد الكاراتيه بشكل خاص، قدّم الاتحاد السعودي للكاراتيه الحزام الأسود الفخري للأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وسلم الحزام الأسود رئيس اتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص بمكتب وزير الرياضة، الذي قدّم الشكر والعرفان لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه للكاراتيه الذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات كان آخرها أول ميدالية ذهبية أولمبية عن طريق البطل محمد العسيري في أولمبياد الشباب الأخير الذي أقيم في الأرجنتين بجانب تحقيق العديد من الميداليات في دورات الألعاب الآسيوية الأولمبية، وكذلك تحقيق العديد من الميداليات في البطولات العالمية القارية والدولية والإقليمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,604
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,866
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة